Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chilenos por el mundo

Alexis Sánchez lo vio entre los suplentes: El grosero error de Thomas Gillier en el arco del CF Montreal

El arquero la erró mal al intentar despejar pelota y terminó siendo el culpable del empate transitorio del Colombus Crew.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Alexis vio desde la banca el error de su compatriota.
© Photosport y captura.Alexis vio desde la banca el error de su compatriota.

El CF Montreal de Alexis Sánchez está viendo acción en la MLS de visita ante el Colombus Crew, todo bajo la atenta mirada del Niño Maravilla, quien está sentado entre los suplentes esperando su oportunidad.

Lamentablemente de las primeras cosas en su nueva aventura por la MLS que vio el delantero chileno fue un grosero error de su compatriota, el arquero Thomas Gillier.

Y es que el formado en Universidad Católica es equivocó mal al intentar despejar un pase atrás que le dio su compañero, el defensor Jalen Neal. Increíblemente el meta de 22 años no pudo conectar y dejó que la pelota se fuese al fondo del arco para el 1-0 de los locales.

Alexis Sánchez ve desde la banca el grosero error de Thomas Gillier

Tweet placeholder
Lee también
La doble sorpresa que recibió Alexis Sanchez en su llegada al CF Montréal
Alexis Sánchez

La doble sorpresa que recibió Alexis Sanchez en su llegada al CF Montréal

Alexis promete un regreso a Chile: "Para enseñarles a los niños"
Alexis Sánchez

Alexis promete un regreso a Chile: "Para enseñarles a los niños"

Alexis niega el retiro del fútbol y se enfoca en el debut en la MLS
Alexis Sánchez

Alexis niega el retiro del fútbol y se enfoca en el debut en la MLS

Alexis explica por qué prefiere la MLS en vez de la U: "Soy competitivo"
Alexis Sánchez

Alexis explica por qué prefiere la MLS en vez de la U: "Soy competitivo"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo