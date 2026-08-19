El arquero la erró mal al intentar despejar pelota y terminó siendo el culpable del empate transitorio del Colombus Crew.

El CF Montreal de Alexis Sánchez está viendo acción en la MLS de visita ante el Colombus Crew, todo bajo la atenta mirada del Niño Maravilla, quien está sentado entre los suplentes esperando su oportunidad.

Lamentablemente de las primeras cosas en su nueva aventura por la MLS que vio el delantero chileno fue un grosero error de su compatriota, el arquero Thomas Gillier.

Y es que el formado en Universidad Católica es equivocó mal al intentar despejar un pase atrás que le dio su compañero, el defensor Jalen Neal. Increíblemente el meta de 22 años no pudo conectar y dejó que la pelota se fuese al fondo del arco para el 1-0 de los locales.

Alexis Sánchez ve desde la banca el grosero error de Thomas Gillier