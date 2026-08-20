El Tocopillano jugó los minutos finales en la valiosa victoria de su equipo por 2-1 en su visita al Colombus Crew.

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Alexis Sánchez tuvo un feliz estreno con la camiseta del CF Montreal en el MLS. A pesar de que el Tocopillano apenas vivió unos pocos entrenamientos en su nuevo equipo, de igual manera se dio el lujo de ingresar en los minutos finales en la victoria por 2-1 como visitantes ante Colombus Crew.

El delantero de 37 años ingresó a los 79’ en reemplazo de Noah Streit, quien justamente un minuto antes anotó de media distancia un golazo para darle la ventaja definitiva a los canadienses, quienes tuvieron que sobreponerse a un insólito error de Thomas Gillier en el arco.

Este debut con el Montreal no pasó desapercibido para la prensa canadiense, donde a pesar de los pocos minutos que jugó Alexis, de igual manera dejaron caer toda su exigencia para evaluarlo.

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La dura evaluación de la prensa canadiense sobre Alexis Sánchez

Los primeros en comentar lo que el debut del chileno fueron los colegas del sitio RDS. Ahí, destacaron que “todas las miradas estaban puestas en el banquillo del CF Montréal el miércoles por la noche para los primeros minutos de Alexis Sánchez, pero en un duelo lluvioso en Columbus, no fue el héroe tan esperado quien brilló”.

Alexis Sánchez tuvo una exigente evaluación por parte de la prensa canadiense en su debut. | Foto: Getty Images.

“Sánchez, quien se esperaba que debutara con la camiseta azul, blanca y negra, también jugó apenas quince minutos al final del encuentro, sin ser un factor determinante”, agregaron.

Por su parte Le Journal de Montreal también fue duro en su análisis, afirmando que “el nuevo jugador franquicia del CF Montréal, Alexis Sánchez, disputó sus primeros minutos con la camiseta azul, blanca y negra el miércoles, durante un partido contra el Crew en Columbus”.

Para cerrar el sitio TSN tituló: “Owusu y Streit lideran a Montreal a la victoria sobre Columbus en el debut de Sánchez”.

El próximo partido del CF Montreal de Alexis Sánchez

El cuadro canadiense regresará al ruedo ante el LA Galaxy este sábado 22 de agosto a las 19:30 (hora de Chile) en el Estadio Saputo. Este duelo podría marcar el primer partido de Alexis en condición de local.

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En síntesis