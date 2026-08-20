El cuadro de Córdoba confirmó su vuelta a los entrenamientos luego de no llegar a acuerdo para dejar el club y salir a Estudiantes de La Plata.

Todo estaba dispuesto durante esta semana para que el defensor chileno Matías Catalán dejara finalmente Talleres de Córdoba tras no llegar a un acuerdo para extender su contrato que acaba a final de año, y su futuro estaba vinculado a Estudiantes de La Platapor sobre una vuelta al país, todo cambió de golpe.

Es que tras la llegada de Jorge Sampaoli a la dirección técnica del club, el Bigote perdió todo tipo de consideración, lo que sumado al castigo de la institución para entrenar lejos del plantel a la espera de una oferta, hacían prever que su salida era inminente.

Sin embargo, mediante un comunicado oficial, Talleres comunicó que Catalán “se reincorporó a la dinámica del primer equipo“. En resumen, está a disposición del entrenador casildense para que pueda jugar lo que resta de la temporada en Argentina.

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Los números de Catalán en esta temporada con Talleres

A diferencia de su actualidad, el otrora seleccionado nacional fue titular durante gran parte del primer semestre, tanto en el Torneo de Apertura como en Copa Argentina. Entre ambos torneos sumó un total de 1.549 minutos en 19 encuentros, donde realizó dos asistencias.

Ante la presión por renovar su contrato que termina este 31 de diciembre, Talleres decidió “congelar” a Catalán para este tramo final del año, por consiguiente, no entró en la consideración de Sampaoli en su actual pésima campaña.

Esta nueva decisión del club trasandino abre la puerta a dos opciones: Llegar a un acuerdo para extender su paso por el cuadro cordobés o venir al fútbol chileno, donde tiene dos equipos que siempre lo quisieron en sus filas como Colo Colo y Universidad Católica.

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En síntesis