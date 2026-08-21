El AIK Solna, club sueco que tiene listo el fichaje del atacante, quiere que este viaje lo antes posible para realizarse los exámenes médicos.

Lucas Assadi es el hombre del momento en Universidad de Chile a días del Superclásico 200 ante Colo Colo. Sin embargo, no lo es por mostrar un gran rendimiento en las últimas semanas, sino que porque podría protagonizar la próxima gran venta de los azules.

El AIK Solna de Suecia apretó el acelerador en los últimos días para quedarse con los servicios del atacante, a tal punto de que el acuerdo está casi cerrado para llevárselo del CDA.

Lamentablemente, este movimiento de mercado dejaría a Fernando Gago sin una valiosa arma para recibir a los albos este domingo en el Estadio Nacional. Y ojo, que la ausencia de Assadi es casi definitiva de acuerdo a los últimos informes.

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Según información entregada en ADN Radio, en el AIK Solna quieren que Assadi viaje lo antes posible para que pueda realizarse los exámenes médicos, situación que lo tiene prácticamente descartado para jugar ante Colo Colo.

Lucas Assadi en este 2026 ha jugado 20 partidos en la U, en lo que registró solo cinco asistencias. | Foto: Photosport.

Es más, se asegura en el club sueco quieren que el canterano azul tome el avión antes del domingo. Esto, obviamente golpea la planificación de Fernando Gago, quien tiene a Assadi considerado para enfrentar a los albos.

El mismo medio apunta que Assadi nunca se ha mostrado en contra de jugar este domingo, pero que ante las presiones de su nuevo club de viajar lo antes posibles, no le quedaría otra que restarse del Superclásico.

¿Cuándo se jugará el Universidad de Chile vs Colo Colo?

El choque entre albos y azules está programado para este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis