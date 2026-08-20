El "10" tiene muy avanzada su salida en la previa al Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile vive un inesperado problema antes del Superclásico, por la casi segura salida de Lucas Assadi. Esta situación llegó a oídos de David Pizarro, quien opinó al respecto.

El Romántico Viajero tendrá uno de los duelos más importantes de la temporada ante Colo Colo, donde se juegan la última opción de recortar los 10 puntos de diferencia y así seguir con opción de llegar al título. Claro que hay otro tema que llama la atención en el CDA.

El enojo de David Pizarro

David Pizarro es alguien que conoce muy bien al mundo Universidad de Chile, debido a sus dos pasos por el club e incluso siendo campeón en 2017. Por esta razón, siempre se mantiene al tanto de todo lo que sucede alrededor del Bulla.

Es AIK de Suecia el club que desea quedarse con Lucas Assadi. La cláusula del jugador bordea los 3,5 millones de dólares, por lo que se ajustan los últimos detalles para saber cómo será el traspaso del jugador de 22 años al fútbol europeo.

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Incluso, en las últimas horas han surgido rumores de que Assadi no estaría dispuesto a jugar el Superclásico ante Colo Colo para privilegiar su salida al equipo escandinavo. Claro que desde Emisora Bullanguera informaron que el jugador sí quiere estar ante los Albos.

Lo cierto es que quién apareció en medio de todo esto fue David Pizarro. El Fantasista subió una historia a Instagram con la publicación de La Magia Azul hablando del traspaso. “¿Por qué Suecia Lucas? ¿Por qué cambió tanto nuestro mercado”, escribió.

Imagen: Instagram

La crítica de Pizarro va por el hecho de que la salida de Assadi sea al fútbol de Suecia, el cual no se encuentra entre los más potentes de Europa. Incluso el AIK, equipo que lo quiere, ni siquiera está jugando competiciones internacionales. El cuestionamiento del Fantasista, quien jugó en la Serie A y la Premier League, es debido a que el fútbol chileno ya no despierta el interés de las grandes ligas.