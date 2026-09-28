Los azules ya tienen tres bajas y ahora apareció un inconveniente con la localía en el Estadio Nacional, que deja todo en el aire.

Universidad de Chile logró su clasificación a la ronda de los cuartos de final de la Copa Chile 2026, luego de superar una polémica serie ante Everton que se definió en el Estadio Nacional.

En la mira ahora tienen a Deportes Antofagasta, donde fue la propia Federación de Fútbol de Chile la que confirmó que las llaves serán el 7 de octubre en el norte del país, además el 21 en Santiago.

Es acá donde aparece el primer problema de los azules para esta serie, teniendo en cuenta que, según la programación oficial, la U no cuenta con un reducto para su localía.

La U con problemas para recibir a Antofagasta. Foto: Andres Pina/Photosport

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La U sin estadio para la revancha ante Antofagasta

Universidad de Chile comienza a sumar problemas para la llave ante Deportes Antofagasta por la Copa Chile 2026, que se jugará íntegramente en el mes de octubre.

En ese sentido, la ida se jugará en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán de la ciudad de Antofagasta, mientras que la revancha todavía no puede ser confirmada por choque de fechas con el Estadio Nacional.

No será el único inconveniente, teniendo en cuenta que a 10 días del partido, ya tiene, al menos, tres bajas confirmadas, que son los jugadores que están en la selección chilena.

Ellos son Marcelo Morales, Igor Lichnovsky, además de Agustín Arce, quienes son parte de la gira por Norteamérica y el último partido, ante México, lo jugarán el 6 de octubre, un día antes del prime duelo de la U y Antofagasta.

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