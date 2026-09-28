El defensor vive su mejor temporada, siendo titular indiscutido con el técnico Fernando Gago y empoderado en la última línea.

Uno de los puntos altos que ha tenido la campaña de Universidad de Chile es Nicolás Ramírez, quien se ha transformado en una inamovible desde el arribo del técnico Fernando Gago.

En ese sentido, el formado en los azules, pero con pasos además en Huachipato y Barcelona de Ecuador, infla el pecho por su momento actual, incluso donde la han ido rotando de compañero en la última línea.

Por lo mismo, en momentos de definiciones para su renovación de contrato, donde está en conversaciones con Azul Azul, manda un mensaje para todos los hinchas.

Nicolás Ramírez es titular indiscutido en la defensa de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Ramírez encuentra regularidad con sus compañeros en defensa de la U

Nicolás Ramírez conversó con TNT Sports tras la clasificación de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Chile, donde dejó en el camino a Everton y ahora apunta a Deportes Antofagasta.

Por lo mismo, tras un gran nivel, ahora con línea de tres bien marcada, que destaca su temporada, donde asegura que va encontrando mucha más regularidad.

“Estoy contento con mi rendimiento, este año he participado en la mayoría de los partidos, me he sentido bien con quien lo he hecho”, explicó Ramírez por su momento en la U.

En ese sentido, marca una señal importante que ha sido vital para los azules: “En su minuto Tamayo, ahora con el Mati (Zaldivia), Igor (Lichnovsky), Fabi (Hormazábal) y el Nico Fernández en línea de 3, así que contento con el rendimiento y por poder aportar de lo que puedo al equipo”, finalizó.