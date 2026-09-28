El King se puso el buzo de la Roja y desclasificó su formación para el siguiente amistoso. Sorpendió con dos delanteros.

Arturo Vidal siempre ha dicho que sueña con ser entrenador y dirigir a la selección chilena. Mientras da sus primeros pasos al mando del Rodelindo Román en el fútbol amateur, el King sigue de cerca la acción de la Roja.

Con miras al amistoso ante Estados Unidos, de este martes 29 de septiembre (21.00 horas de Chile), el King ocupó su tribuna en la transmisión de Kick para hablar de su formación ideal para el duro encuentro en Norteamérica.

“(Gabriel) Suazo no va a estar por expulsión… El equipo mío, yo pondría a los cinco de Colo Colo, no porque son mis compañeros ni porque juegan conmigo, sino porque están pasando por un buen momento”, dijo de entrada.

La desafiante formación de Arturo Vidal

Con cinco jugadores de Colo Colo en el equipo, Arturo Vidal le cantó a Chile y Nicolás Córdova sus elegidos para el amistoso ante Estados Unidos. Ahí sorprendió alineando a dos delanteros.

Vidal alzó la voz y se puso en modo entrenador.

Para el King, el XI de Chile debe ser con Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Jonathan Villagra, Iván Román y Diego Ulloa; Felipe Méndez, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez y Leandro Hernández; Darío Osorio y Maxi Gutiérrez.

En relación a la formación cargada al Cacique, Vidal explicó que los cinco nombres “vienen jugando juntos, se conocen mucho, en una selección que los jugadores jueguen en los mismos equipos es difícil”.

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“Le sacaría mucho provecho y le agregaría jugadores que vienen en un buen nivel. Pero teniendo cinco jugadores que juegan en el mismo equipo, es una ventaja que tienen con las otras selecciones”, cerró.