Los Delfines quedaron felices a pesar de la derrota frente a Ñublense, pues la diferencia obtenida en el hermoso estadio Chinquihue bastó para pasar de ronda y asegurar una llave ante el Cacique en los cuartos de final.

Deportes Puerto Montt sufrió muchísimo, pero logró el objetivo de pasar de ronda y ganar un boleto para la llave ante Colo Colo por los cuartos de final de la Copa Chile. Aunque el cuadro sureño tuvo que extremar los esfuerzos en la derrota por 2-1 frente a Ñublense.

Pero esa caída en el estadio Nelson Oyarzún Arenas supo a victoria, pues el marcador global quedó favorable al Velero por 3-2 gracias al triunfo obtenido en el hermoso Chinquihue. Gabriel Castillo fue condecorado como la figura del encuentro por la transmisión de TNT Sports.

“Hemos tenido una irregularidad en el equipo, este esfuerzo opaca un poco el bajón en el ascenso. No pensábamos en Colo Colo, pero ahora es otro rival. Tenemos que pensar en eso”, afirmó Castillo tras la clasificación que todo el vestuario saboreó.

Otro que se refirió a aquel duelo fue Luciano Vásquez, capitán y referente de los Delfines. “Nos vamos felices a disfrutarla en nuestra casa enfrentando a uno de los más grandes de Chile. Es un regalo para el plantel y nuestra gente”, graficó a Mi Sur Deportes el Tiburón sobre la trascendencia de la serie contra los albos.

“Sabemos que la exigencia siempre en este club es grande. Tienes que competir en cualquier frente. Estamos a dos puntos de la liguilla, es el objetivo que teníamos desde el principio. Estamos ahí cerca, debemos seguir con esta racha anímica”, afirmó el experimentado delantero de 41 años.

Y resumió así la chance de enfrentar al líder de la primera división del fútbol chileno. “Es un mimo para todo lo que viene pasando, que a veces es un poco injusto. La gente disfrutará mucho el partido ante Colo Colo, tenemos que hacerlo bien”, aseguró el Tibu Vásquez.

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Bastiones de Puerto Montt y el desafío vs Colo Colo: “Todos queremos jugar contra…”

El duelo de ida entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo se disputará este martes 29 de septiembre a contar de las 18 horas. Y uno que fue figura ante Ñublense corre riesgo de no llegar en condiciones por molestias físicas. Se trata del arquero Luis Ureta.

“Pudimos sacar adelante este partido, pero lo sacamos adelante como equipo. Tuve unas complicaciones físicas, pero me entregué por completo. Siempre quise quedarme en la cancha, la confianza que me tienen mis compañeros es importante para que siguiera”, aseguró el Peyeyo Ureta a Mi Sur Deportes.

Agregó que “esperemos que no haya nada de qué preocuparse. Y si es así, hay más arqueros que lo han hecho bastante bien. Todos queremos jugar estos partidos con un equipo grande y jugadores con una trayectoria envidiable”, para graficar las ganas de enfrentar al Cacique.

Maxi Riveros fue el capitán de Puerto Montt frente a Ñublense. (Captura @DPMChile).

Otro que abordó este duelo frente al cuadro albo será uno que quedó suspendido para el primer partido. “Es importante, sabíamos que nos tocaba Colo Colo en el caso de clasificar. Será un lindo partido, lindo marco para que la gente vaya al estadio”, dijo Maximiliano Riveros, espigado zaguero central que llegó a su quinta tarjeta amarilla y fue suspendido.

Revisa el compacto del triunfo de Ñublense vs Deportes Puerto Montt en la Copa Chile

Así va Deportes Puerto Montt en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Puerto Montt suma 34 puntos en 25 partidos y se ubica en el 10° lugar de la tabla de posiciones en la Primera B 2026, aunque está cerca de la liguilla de ascenso.