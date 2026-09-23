Este experimentado golero de 36 años vive su sexta temporada en los Diablos Rojos, que tras la victoria ante la Católica en el Claro Arena sólo cosechó derrotas.

Nicola Pérez llegó a Ñublense en 2021 y ya son seis temporadas en aquel club, donde alcanzó los 200 partidos jugados. Un logro que no pudo disfrutar a plenitud, pues los Diablos Rojos cayeron por 2-0 ante Deportes Puerto Montt en la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Un resultado que deja en mal pie al elenco dirigido por Juan José Ribera. Literalmente, entraron en una crisis luego de vencer a Universidad Católica en el hermoso Claro Arena. Tras aquella victoria, Ñublense encadenó cinco derrotas. Tanto en la Liga de Primera como en este duelo copero.

“La sensación obviamente es de bronca. Creo que no hay que quitarle méritos a Puerto Montt, tuvieron dos ocasiones. Convirtieron, nosotros fallamos el primer tiempo y habría sido diferente el partido si convertíamos”, manifestó el experimentado Pérez en una entrevista con TNT Sports.

Nicola Pérez sabe que Ñublense entró en un pozo tras vencer a la UC. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

El avezado uruguayo de 36 años añadió que “faltan 90 minutos, tenemos que mejorar mucho. Venimos de cinco derrotas, en el semestre pasado habíamos perdido la mitad. Pero bueno, es fútbol. Se saca con trabajo, sacrificio y autocrítica principalmente”.

Así celebró Ñublense el triunfo ante la UC. Tras eso, sólo cosechó derrotas. (Andrés Piña/Photosport).

“Tratar de hacer la mejor recuperación y revertir la serie. Estamos un poco al debe. El fútbol tiene estas cosas, cuando las cosas buenas salen por sí solas. Y cuando tocan las malas, a veces es difícil salir”, aseguró el exmeta de Progreso, River Plate de Uruguay y El Tanque Sisley, cuadro con el que enfrentó a Colo Colo en la Copa Sudamericana 2013.

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Nicola Pérez espera que Ñublense se levante de la crisis: “Confío plenamente en mi equipo”

Nicola Pérez quiere ir por más tras lograr 200 partidos jugados en la portería de Ñublense. Pero lo primero es remontar el 2-0 que firmó Deportes Puerto Montt en el estadio Chinquihue. “Confío plenamente en mi equipo. Sé lo que se entregan y lo que trabajamos para dar lo mejor en cada partido”, aseguró.

“El arquero de ellos anduvo muy bien, no hay que quitarle mérito al rival que juega también”, agregó Pérez. Se refería al golero Luis Ureta, quien fue la figura del partido y mantuvo en cero la valla de los Delfines. El Peyeyo tuvo al menos cuatro intervenciones muy destacadas en el encuentro.

Nicola Pérez sabe que Ñublense no dejó una imagen muy positiva en el último tiempo. (Eduardo Fortes/Photosport).

De todas formas, el charrúa sabe que es factible dar vuelta la serie. “No hay excusas, perdimos y hay que corregir. Ver lo que fallamos y tratar de hacer un buen partido el sábado”, sentenció Pérez. Aquel partido se jugará el 26 de septiembre desde las 17:30 horas en el estadio Nelson Oyarzún Arenas.

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