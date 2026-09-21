Universidad de Chile no podrá contar con el Estadio Nacional para el encuentro ante Ñublense, pero desde la ANFP ya anunciaron dónde jugarán este duelo como local.

El Romántico Viajero no cuenta con un recinto propio y si bien suele ejercer como dueño de casa en Ñuñoa, más de una vez al año tiene problemas de calendario y debe trasladarse a otros reductos deportivos, haciéndole gala al apodo que acompaña a su himno.

El estadio que recibirá a U. de Chile

El Estadio Nacional, además de ser centro deportivo, también recibe diversos espectáculos musicales a lo largo del año. Esta vez son el popular grupo BTS los que usarán el coliseo de Ñuñoa para dar tres conciertos, lo que dejar sin cancha a Universidad de Chile.

La agrupación de Corea del Sur se presentará en el Julio Martínez Prádanos los días 14, 16 y 17 de octubre. El Romántico Viajero tenía agendado su encuentro contra Ñublense el día 9 del mismo mes, pero debido a que los fanáticos del k-pop acostumbran a acampar fuera de donde se presenta su banda favorita, las autoridades aconsejaron la modificación del duelo de los Azules.

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De esta manera, tal como confirmó la ANFP en su calendario, finalmente el encuentro contra los Diablos Rojos cambió de día y de estadio. Ahora, Universidad de Chile enfrentará a Ñublense el lunes 12 de octubre a las 18:00 horas en Santa Laura de Independencia.

Con esto, el Romántico Viajero al menos mantiene la localía en Santiago. Vale recordar que en temporadas anteriores deambularon por Valparaíso, Rancagua e incluso Talcahuano, cuando el Estadio Nacional estuvo en remodelación.

U. de Chile vuelve a hacer de local en Santa Laura. Imagen: Photosport

Ahora es el Estadio Santa Laura el recinto que recibe a Universidad de Chile para el próximo choque ante Ñublense por la Liga de Primera. Los dirigidos por Fernando Gago intentarán celebrar en la casa de Unión Española.