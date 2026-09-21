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Copa Chile

Copa Chile 2026: programación de octavos de final, horarios y dónde ver EN VIVO los partidos

Revisa la programación, los horarios y los partidos que no serán transmitidos por TV.

Por Franccesca Arnechino

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Fixture de octavos de final de Copa Chile.
© PhotosportFixture de octavos de final de Copa Chile.

La Copa Chile 2026 vuelve a la acción con los octavos de final, una ronda que comenzará este martes 22 de septiembre y tendrá ocho partidos de ida en tres jornadas.

Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile serán algunos de los protagonistas de esta fase. Sin embargo, no todos sus encuentros tendrán la misma transmisión, ya que no todos los partidos irán por televisión.

La programación comenzará con Deportes Puerto Montt ante Ñublense y finalizará el jueves 24 con Everton frente a U. de Chile en el Estadio Sausalito.

Programación Copa Chile 2026: partidos de ida de octavos de final

Fecha Partido Hora Estadio
Martes 22/09 Puerto Montt vs. Ñublense 18:00 Chinquihue
Cobreloa vs. Coquimbo Unido 20:30 Zorros del Desierto
Audax Italiano vs. Colo Colo 20:30 Nacional
Miércoles 23/09 Curicó Unido vs. Deportes Concepción 18:00 La Granja
Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta 20:30 Tierra de Campeones
Unión La Calera vs. Universidad Católica 20:30 Nicolás Chahuán
Jueves 24/09 O’Higgins vs. Deportes Santa Cruz 18:00 El Teniente
Everton vs. Universidad de Chile 20:30 Sausalito
Colo Colo vs. Audax Italiano no irá por TV: dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido de Copa Chile 2026

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¿Dónde ver EN VIVO los octavos de final de Copa Chile: TNT Sports o HBO Max?

La transmisión de los octavos de final estará disponible a través de TNT Sports Premium y HBO Max, aunque habrá dos excepciones importantes.

Los partidos Audax Italiano vs. Colo Colo y Unión La Calera vs. Universidad Católica no serán emitidos por televisión, se podrán ver exclusivamente mediante HBO Max.

El resto de los encuentros de ida sí contará con transmisión por TNT Sports Premium y HBO Max, incluido el duelo entre Everton y Universidad de Chile.

En resumen

  • Inicio de los octavos: martes 22 de septiembre, con Puerto Montt vs Ñublense a las 18:00 horas.
  • Transmisión general: TNT Sports Premium y HBO Max.
  • Exclusivos de HBO Max: Audax Italiano vs Colo Colo y Unión La Calera vs Universidad Católica.
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