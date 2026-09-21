En el León de Collao ratificaron la convocatoria de este zaguero central de 18 años que ya debutó en el primer equipo para una gira de partidos amistosos con la Bicolor Sub 20.

En Deportes Concepción esperaban que uno de sus juveniles fuera convocado a la selección de Perú. Y ese llamado por fin llegó. El cuadro lila informó que un futbolista de sus divisiones menores estará con la Bicolor en una gira internacional a inicios de octubre.

Se trata de un futbolista que arribó a préstamo al León de Collao a inicios de 2026 proveniente de Universidad Católica, al igual que el enganche venezolano Leenhan Romero. Las referencias son para Matías Bordón, quien consiguió “un nuevo paso en su proceso futbolístico”.

Fue con esa frase que el club penquista confirmó la convocatoria de Bordón, un espigado defensor central que ya había sido considerado en un microciclo del combinado peruano para menores de 20 años. Aunque ahora deberá mostrar su nivel y potencial en partidos.

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Así las cosas, este año ha sido muy especial para Matías Bordón, pues tuvo su debut en el plantel estelar de los lilas: fue el 28 de junio, cuando ingresó en la derrota del Conce por 2-0 ante Deportes Puerto Montt en el hermoso estadio Chinquihue. Faltaban cinco minutos cuando el marcador central reemplazó a Nicolás Fuentes.

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De Deportes Concepción a Perú: Matías Bordón sigue el camino de un joven de Audax

Es un hecho que Deportes Concepción aportará con Matías Bordón a la convocatoria de la selección Sub 20 de Perú. Y no será el único chileno con doble nacionalidad que tenga experiencia en el cuadro incaico. Hay un futbolista surgido en las inferiores del Audax Italiano que también ha sido citado.

Se trata de Martín Huamán, quien estuvo en el Sudamericano Sub 17 de 2025. También ha sido considerado en la Sub 20, precisamente para disputar un par de amistosos frente a Chile. Es el capitán en los Tanos y ya contó cómo se dio su primera citación al cuadro peruano.

“Estaba de vacaciones con mi familia. En Florianópolis, Brasil. Un día hacíamos un tour en un barco pirata, me llega un llamado de un número peruano. No sabíamos nada. Contesté, entre la bulla del barco no se oía nada. Me bajé en una isla y era el coordinador de selecciones, me estaban convocando“, contó Martín Huamán en una entrevista con César Mosquera.

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Así va Concepción en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes Concepción se ubica en el 8° puesto con 31 puntos al cabo de 23 partidos. El equipo de Fernando Díaz sueña con obtener un boleto a un torneo internacional de 2027.