Ethan Espinoza tuvo una destacada actuación ante el Cacique en el estadio Monumental y reconoció que el plan elaborado por Fernando Díaz funcionó muy bien.

Colo Colo tiene un par de jugadores a préstamo en Deportes Concepción y ambos vieron acción en el empate 1-1 que ambos equipos firmaron en el estadio Monumental. Uno fue Cristian Riquelme, carrilero izquierdo que se sumó cedido a mediados de 2026.

Y el otro fue Ethan Espinoza, quien llegó en esa misma condición al Conce a inicios de esta campaña. El “30” de los lilas tiene contrato con los albos hasta diciembre de 2027. El nivel que mostró en Pedrero lo llevó a ser distinguido como el jugador del partido por TNT Sports.

Aunque dispuso de una ocasión clara de gol en la que no pudo ganarle al rápido y decidido achique de Vozinha. Pero de todas maneras le bastó para ganarse la distinción del canal dueño de los derechos del fútbol chileno. “Es un punto ganado contra el primero”, manifestó Espinoza.

Ethan Espinoza enfrenta la marca de Jeyson Rojas en el Monumental. (Felipe Zanca/Photosport).

“Es el mejor equipo del campeonato siento yo. Lo teníamos controlado, fue un error nuestro y pudieron empatar. Sacar un punto acá en el Monumental es difícil. Todo punto vale”, aseguró el futbolista de 25 años, quien también registra pasos por A.C. Barnechea, Deportes La Serena y Santiago Wanderers.

El ridículo autogol del paraguayo Martínez que le dio el empate a Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Por cierto, Espinoza se refería a ese chascarro que protagonizaron el arquero Nicolás Araya, de gran partido en Macul, y el paraguayo Fernando Martínez. En definitiva fue el guaraní quien introdujo la pelota en su propia portería con la rodilla.

ver también El grotesco error arbitral que perjudicó a Colo Colo en el empate ante Concepción en el Monumental

Ethan Espinoza tras el empate de Colo Colo vs Deportes Concepción: “Nos tiramos atrás…”

Ethan Espinoza sabía perfectamente que el plan de juego de Deportes Concepción no tenía que ver con pelearle la posesión a Colo Colo, tal como reconoció Fernando Díaz luego del partido. “Era lo que se planteó. No arroparse”, dijo el volante ofensivo de los lilas que reemplazó a Pablo Solari en aquel histórico partido por la promoción ante Universidad de Concepción.

“Nos encontramos con el gol e inconscientemente nos tiramos un poco para atrás. Los cerramos bien, anulamos el juego de Colo Colo. Resultó bien”, aseguró Espinoza, quien reconoció que el tanto anotado por el uruguayo Norman Rodríguez los hizo tomar más recaudos.

Ethan Espinoza y todo el Conce celebra el 1-0 parcial de los lilas ante Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Pero, de todas maneras, el juego del León de Collao complicó mucho al puntero de la Liga de Primera 2026, que ahora debe afinar detalles para los octavos de final de la Copa Chile ante Audax Italiano. En tanto, el Conce disputará la misma fase contra Curicó Unido el 23 y 27 de septiembre, respectivamente.

ver también La fuerte autocrítica de Fernando Díaz tras empate de Concepción ante Colo Colo: “Una desgracia”

Revisa el compacto del empate de Colo Colo vs el León de Collao

Así va Deportes Concepción en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Deportes Concepción suma 31 puntos al cabo de 23 partidos en la Liga de Primera 2026 y todavía tiene serias chances de pelear por un cupo internacional.