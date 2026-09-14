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Liga de Primera

El primer verdugo de Vozinha en Chile no se agranda: “Queda para las estadísticas”

Norman Rodríguez, defensor de Deportes Concepción, habló del gol que le anotó al popular arquero caboverdiano.

Por Carlos Silva Rojas

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Norman Rodríguez le marcó de cabeza a Vozinha.
© PhotosportNorman Rodríguez le marcó de cabeza a Vozinha.

Una fiesta armó Colo Colo en el estadio Monumental, para homenajear a Mirko Jozic antes del partido ante Deportes Concepción, pero no pudo celebrar una victoria por la Liga de Primera.

Los albos se quedaron con las ganas de sumar tres puntos más y apenas empataron 1-1 ante los lilas, en un encuentro que estuvo marcado por el autogol del jugador penquista Fernando Martínez.

Deportes Concepción pegó la primera estocada en Macul con un cabezazo de Norman Rodríguez, transformándose en el primer jugador que le marco un gol al popular arquero de Colo Colo Vozinha, desde su llegada a Chile.

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Norman Rodríguez y su gol a Vozinha en el Monumental

El defensor Norman Rodríguez conversó con RedGol tras su gol ante el arquero que se hizo famoso en el Mundial 2026, y a pesar del tanto, mostró toda su humildad y no se agranda.

Recién me enteré de ese detalle, y nada, eso queda para la estadísticas nada más. Me hubiese gustado que sirviera para ganar los 3 puntos y no ganar uno, pero estoy feliz”, dijo el uruguayo.

Por último, Rodríguez se refirió al momento de Deportes Concepción, ya alejado de la zona de descenso e ilusionado con clasificar a la Copa Sudamericana.

Vamos a seguir trabajando con esfuerzo, como lo hicimos desde un principio, sabemos que el semestre pasado no fue el mejor, no se nos dieron las cosas, ahora sí se nos dan y hay que seguir trabajando”, cerró.

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