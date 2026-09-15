Con solo 15 años: Josefa Ramos suma nuevo oro para Chile en los Juegos Suramericanos

La joven oriunda de Coquimbo se alzó con la presea dorada en el patinaje artístico y agranda el medallero nacional.

El Team Chile sigue haciendo historia en los Juegos Suramericanos 2026. Esto por que ahora la joven Josefa Ramos sacó la cara en el patinaje artístico y logró un nuevo oro.

La oriunda de Coquimbo sorprendió con su despliegue en el Estadio Invencible de Rosario y sacó a relucir su gran talento sobre los patines. Con un puntaje de 165,96 se quedó con el oro y sacó una distancia más que importante sobre sus más cercanos perseguidores.

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Lo que viene a confirmar el gran rendimiento que ya había mostrado en competencias planetarias previas. En junio de este 2026, alcanzó el tercer lugar junior en la categoría libre de la Copa del Mundo de Italia. Por lo que están todas las fichas puestas en su futuro.

Incluso superó la adversidad del público trasandino, que hizo valer la localía y se descargó contra la chilena. Pese a ello, igual se llevó el oro y silenciando a todo el recinto rosarino.

“Estoy muy orgullosa de conseguir este oro. Ha sido una preparación muy larga. Tuve la cabeza para salir a la pista, y pese a tener el público en contra, hice lo que tenía que hacer“, confesó la destacada deportista nacional.

Josefa Ramos sumó un nuevo oro para Chile

Lo que también fue festejado en redes sociales donde el nombre de la Josefa de inmediato se transformó en tendencia. Incluso exigieron que su rutina se repita en cadena nacional para apreciar su gran talento.

“¡No olviden este nombre! La joven totalizó 165,93 puntos con las dos rutinas (larga y corta) para campeonar por casi 20 puntos de diferencia”, festejó el Team Chile.

¿Cómo va Chile en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026?

Con el oro de Josefa Ramos, ahora Chile tiene cuatro preseas doradas en apenas tres días de competencia. Al patinaje artístico se suman Ángel Inostroza en eSports, Catalina Vidaurre en el ciclismo y Aranza Villalón en el ciclismos de ruta también logró quedarse con el oro.

Cabe consignar que durante la jornada del 15 de septiembre sigue compitiendo el Team Chile y hay esperanza de más medallas. Lo que podría registrarse a eso de las 18:00 horas cuando Kristel Köbrich dispute los 1.500 metros en natación.