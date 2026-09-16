Video posteado por una de las jugadoras nacionales dejó la grande en los anfitriones. Posteriomente, la chilena borró el registro de su cuenta.

Polémica del Team Chile durante su participación en los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe. Es que un viral video dio la vuelta en redes sociales y desató el enojo de los anfitriones, con jugadoras nacionales como protagonistas.

Laura Müller, integrante del equipo de balonmano en el Team Chile, figura en un registro audiovisual junto a sus compañeras, recreando una clásica escena de teleserie. Aludiendo a “Pituca sin Lucas”, se quejaron de las casas donde deben dormir.

En la producción imitan el personaje de “Lita”, quien se indigna al ver una vivienda social, la cual calificó como “casitas Chubi”. Las jugadoras nacionales actuaron la escena con las voces de la teleserie, desatando la furia en Argentina.

El video de la polémica en el Team Chile

Los Juegos Suramericanos 2026 se disputan en la provincia de Santa Fe, Argentina, donde el Team Chile dio que hablar por un video extradeportivo. Jugadoras nacionales festinaron con las viviendas sociales, a lo “Pituca sin Lucas”.

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“Lita, ¿ahora somos pobres?”, dice parte del diálogo de la popular teleserie que la rompió en su momento en Mega. Tras las críticas por la recreación, la jugadora del Team Chile borró el video de su cuenta.

Los también llamados Juegos Odesur se disputan en Argentina, donde más de cuatro mil competidores continentales buscan la gloria en distintas disciplinas. Chile ya ha cosechado siete medallas de oro hasta ahora.

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Antonia y Melita Abraham lograron la reciente presea dorada, mientras antes triunfaron Catalina Vidaurre (ciclismo cross-country), Aranza Villalón (Ciclismo), Joaquín Álvarez (Gimnasia artística), Josefa Ramos (Patinaje artístico), Ángel Inostroza (e-sports), y Elías Ardiles (Natación).