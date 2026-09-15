La Selección Chilena Sub 20 comienza su camino en Santa Fe 2026 enfrentando a Panamá.

Comienza la acción para La Roja Sub 20 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Sebastián Miranda tendrá su esperado estreno y buscará comenzar con el pie derecho su participación en Argentina.

Chile quedó instalado en el Grupo A de la competencia, donde tendrá como rivales a Panamá, Colombia y Perú. Precisamente el conjunto centroamericano será el encargado de medir a la selección nacional en su primer desafío.

La Roja buscará sumar sus primeros puntos en el Grupo A.

Chile vs Panamá: horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Chile y Panamá por los Juegos Suramericanos está programado para este miércoles 16 de septiembre a partir de las 14:45 horas de Chile.

La Roja intentará sumar sus primeros puntos antes de continuar su participación en el Grupo A frente a Colombia y Perú.

ver también Chile Sub 20 y su camino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Calendario y fixture

El duelo tendrá transmisión gratuita por televisión abierta, EN VIVO por TVN. Además, podrá seguirse de manera online mediante las plataformas digitales de TVN.

De esta manera, los dirigidos por Sebastián Miranda tendrán cobertura tanto por televisión como por internet para su debut en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

En resumen…