Tras un debate periodístico, tres entrenadores del fútbol chileno aseguran que Charles Aránguiz fue el cuarto súper clase de la Generación Dorada. "De nivel mundial", lo califican.

Un candente debate se provocó en el programa Con Camiseta, en el que se debatió entre los periodistas Luis Marambio y Cristopher Antúnez sobre los mejores jugadores de la Generación Dorada.

No hay dudas de que Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo tuvieron un nivel top y fueron grandes estrellas mundiales. La gran controversia radicó en si hubo un cuarto fantástico en ese seleccionado chileno.

“Jugadores normales” fue la calificación que se le dio a todos quienes no fueran el Maravilla, el King y Bravo, lo que de inmediato encendió la polémica entre los usuarios.

Charles Aránguiz es puesto a la altura de los súper cracks

Para grandes entrenadores de nuestro fútbol no hay ninguna duda: sí existe un futbolista que estuvo a la misma altura. Se trata de Charles Aránguiz, quien en Europa solo jugó en el Bayer Leverkusen.

Charles Aránguiz está a la altura de los mejores jugadores de la selección chilena

“Charles Aránguiz de todas maneras, porque jugó en Alemania a un gran nivel y sigue mostrando su categoría acá en Chile. Pasan los años y mantiene un alto rendimiento”, manifestó César Vaccia.

Lo mismo señala Jorge Aravena. “Hay que agregar a Charles Aránguiz en ese grupo, sin ninguna duda. Las carreras de ellos estuvieron siempre en la elite del fútbol mundial”, detalló.

ver también Gabriel Maureira puede volver a jugar antes de lo esperado en medio de las dudas que genera Vozinha

Quien tiene una visión similar es Jorge Garcés, ex DT de la Roja en las eliminatorias disputadas a comienzo de siglo. “Yo pienso que sí se puede sumar un cuarto de nivel mundial y ese cuarto es Charles Aránguiz”, manifiesta.

Eso sí, deja claro que le tiene mucho cariño a otros futbolistas. “No puedo dejar a Edu Vargas afuera, es el segundo goleador histórico de nuestra selección. No se nos puede olvidar. Y Medel tampoco”, aclara Garcés.

En tanto Víctor Hugo Castañeda dice que “Charles Aránguiz es tanto o más importante, por su calidad dentro de la cancha, por lo que aporta. Es un soldado que no tenía las luces de los otros tres, pero nunca lo vi jugar mal. No sabe jugar mal”.

Recordar además que Jorge Sampaoli eligió a Charles Aránguiz como el mejor jugador de la Roja en la Copa América 2015. “Después de haber visto toda la Copa de nuevo, creo que Aránguiz fue el mejor del torneo“, señaló tras el torneo.