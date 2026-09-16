Llegó como gran refuerzo en la Primera B, no recibió residencia y ahora se marcha con incendiario mensaje: “No me dejaron continuar”

Ulises Ojeda se marcha sorpresivamente de Unión Española y abandona el elenco hispano que lucha por meterse en la Liguilla por el ascenso.

Unión Española enfrenta un complejo momento en la Primera B. El elenco dirigido por Ronald Fuentes viene de empatar 1-1 con Deportes Temuco y quedó en el octavo puesto con 36 unidades.

Ubicación que deja a los hispanos en el último puesto para ingresar a la Liguilla que sueña con el ascenso definitivo. Pero ahora se suma un nuevo problema: se va Ulises Ojeda.

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El volante que llegó como gran refuerzo a principio de año no pudo resolver sus temas legales en Chile y finalmente deja la institución. Lo que reveló una nueva polémica en Santa Laura.

En su llegada al cuadro hispano este 2026, Ojeda destacó en el inicio de campaña y logró disputar un total de 15 partidos, donde además marcó tres goles. Su última participación fue el 2 de agosto en la derrota por 3-2 ante Unión Española donde anotó su último tanto con el rojo de Independencia.

Ulises Ojeda deja a Unión Española y los hispanos pierden a jugador para la Liguilla

El tema es que tras dicho encuentro no volvió a sumar minutos y ni fue convocado. En la interna de Santa Laura se indicó que su ausencia se justificaba por problemas personales.

Sin embargo, se reveló que el Servicio Nacional de Migraciones rechazó la solicitud de residencia en Chile. Lo que fue justificado por antecedentes judiciales que arrastra desde Argentina. Lo que finalmente desencadenó en su salida del elenco que disputa la Liga de Ascenso Caixun.

El reclamo de Ulises Ojeda: apuntó a dirigentes de Unión Española

El volante trasandino decidió ocupar sus redes sociales para cerrar su etapa en Unión Española. “Quiero agradecer a mis compañeros, cuerpo técnico, utileros y médicos por este tiempo compartido. Me llevo lo mejor de cada uno”, comenzó el mensaje de Ulises Ojeda.

“Me hubiese encantado poder terminar el trabajo que todos queríamos. No fue porque no quise, sino porque no me dejaron continuar”, advirtió el ex Deportes Concepción.

La despedida de Ulises Ojeda de Unión Española

Tras ello, lanzó su descargo contra la dirigencia de Unión Española por su abrupta salida. “A los señores dirigentes, simplemente decirles que el tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Yo me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso, de haber dado lo mejor de mi y de saber cuánto quise que las cosas salieran bien”, sentenció.

De esta forma, Ronald Fuentes pierde una alternativa en la Primera B y tendrá que buscar en el plantel su suplencia de cara ya que sigue en zona de Liguilla para luchar por el ascenso.