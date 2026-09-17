Hinchas caturros y del fútbol chileno deberán madrugar para seguir el histórico partido en el Santiago Bernabéu.

Santiago Wanderers está a poco de vivir un partido histórico. Este sábado enfrentarán al Real Madrid en la categoría Sub 20, en duelo válido por la Copa Intercontinental.

Los caturros llegan como vigentes campeones de Copa Libertadores, mientras la Casablanca hizo lo propio en la UEFA Youth League 2025-2026. ¿El escenario de la gran final? El imponente Santiago Bernabéu de España.

Sin miedo a nada, los caturros alistan otro batacazo que los ponga en la historia. Tanto los hinchas del puerto como los chilenos que madruguen este sábado podrán ver en TV el partido, y también en streaming.

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Wanderers Sub 20?

La final de la Copa Intercontinental Sub 20 entre Real Madrid y Wanderers se podrá ver en vivo en el canal TNT Sports Premium, a las 7.30 de la mañana de este sábado 19 de septiembre. En streaming irá por TNT Sports en HBO Max.

Duelo histórico para los caturros.

En los caturros no se achican y saben que pese a jugar de visita, están a un partido de seguir haciendo historia. Por eso su DT Felipe Salinas le puso presión a sus dirigidos.

“Ellos tienen una doble responsabilidad: demostrar por qué están ahí, pero además seguir creciendo. Ante eso, no hay ningún espacio para que puedan cancherear”, dijo a BioBioChile.

ver también Destapan round en Colo Colo: Joaquín Sosa lleva meses cobrando la mitad de su sueldo y estalla contra ByN

Por eso, el DT caturro recalcó que “esos jugadores deben ser líderes positivos y, si no están en sintonía, conmigo no van a jugar. Algunos ya terminaron su proceso de formación y deben ser ejemplos positivos”.