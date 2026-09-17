Manuel Pellegrini es elogiado por la prensa española luego de una nueva victoria del Betis, que lo encarama al segundo lugar de la tabla.

El Betis vuelve a sonreír en La Liga. Le ganó 1-0 a Getafe y tras seis encuentros, se encuentra en el segundo lugar junto al Real Madrid con 15 puntos, merced a 5 victorias y una derrota.

Un momento dulce para el elenco andaluz que tiene a Manuel Pellegrini como el gran artífice de la campaña. Por eso se gana puras alabanzas en España.

Estadio Deportivo le dio nota 7 al Ingeniero tras la calificación de todo el plantel. “Da igual el contexto de partido. Si es de presencia ofensiva como el del lunes, o de más contención como frente al Getafe”, señalan.

“El equipo responde igual y de eso tiene mucho mérito el chileno“, es el comentario que realizan para ensalzar lo que hace el ex DT del Manchester City.

Pellegrini lleva 5 triunfos en 6 partidos de La Liga

El manejo de plantel para Manuel Pellegrini

El Ingeniero entiende que Betis está con una carga importante de partidos pues ya empezó a disputar la Champions League, por lo que su estrategia es ir renovando el equipo en cada fecha.

“Habrá rotaciones. Eso es innegociable para Manuel Pellegrini, aun cuando no ha un recambio claro para Antony o tiene sólo a dos pivotes que los alterna con algún otro futbolista que puede actuar en esa posición”, destacan en El Diario de Sevilla.

ver también ¿Manuel Pellegrini junto a Nicolás Córdova en la selección chilena? El deseo de la ANFP

“El Betis no se baja del tren de cabeza” agregan, lo que ilusiona a toda la fanaticada de lo que pueden hacer esta temporada.

Marca titula que “el Betis sigue de fiesta” y que “el equipo de Pellegrini quiso imprimirle mucho dinamismo al juego desde el principio”, destacando lo que propone el chileno.