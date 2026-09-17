El trabajo realizado por Nico Córdova en la Roja es bien evaluado en la ANFP, por lo que no es descabellado que siga en el staff técnico del próximo DT para continuar con el proyecto.

La selección chilena trabaja de manera silenciosa de cara al próximo proceso de eliminatorias, que comenzará seguramente en septiembre del próximo año.

Quien está a cargo de buscar recambio y mejorar jugadores es Nicolás Córdova, que lleva tres años trabajando en la Federación de Fútbol de Chile para intentar conseguir la excelencia de muchos deportistas.

Todas las famosas “métricas” están registradas en estos futbolistas, que son evaluados de 10 a 100 en distintos criterios para poder proyectarlos a nivel internacional y así ser más competitivos.

El ex DT de wanderers trabaja de la mano de Felipe Correa, el gerente de selecciones. Y esto es clave, pues en un par de meses más se elegirá a un nuevo directorio de la ANFP, que luego debe decidir el técnico definitivo para la Roja.

La selección chilena busca entrenador para las próximas eliminatorias

La intención que tiene la ANFP con Córdova

Será Correa el encargado de acercar nombres de entrenadores a los dirigentes, por lo que tiene un as bajo la manga en caso de que no sea Córdova el elegido para seguir a cargo de la selección adulta.

La idea del gerente es que al menos Córdova se mantenga como parte del cuerpo técnico, entendiendo que tiene una idea muy formada de los jugadores por todos estos años de trabajo.

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No solamente eso. Nico entiende perfecto la línea de sucesión que viene por el trabajo que realiza con futbolistas jóvenes. Si bien a ellos aún les falta desarrollo y experiencia, pensando en el Mundial 2030 podrían ser valores importantes con 20 años.

No es un misterio tampoco que en la selección chilena han tanteado la posibilidad de que Manuel Pellegrini asuma tras el fin de temporada de Betis, por lo que existe la chance de que si se le alinean los astros a Correa, el Ingeniero tenga a Córdova en su staff de trabajo.