El Ingeniero es el primer entrenador en dirigir La Liga de España a esa edad y sigue sacando aplausos con su campaña con el elenco andaluz.

Manuel Pellegrini es el hombre del momento en España. A tres puntos del líder Barcelona en La Liga y debutando con triunfo en Champions League, el DT chileno brilla con su Real Betis.

Este 16 de septiembre, el Ingeniero cumplió 73 años y se llenó la salsa de prensa andaluz. En la previa del duelo ante Getafe, el entrenador que sigue siendo la gran obsesión de la selección chilena hizo un balance de su momento.

“Hay que vivir el día a día, por algo soy el único que está entrenando con 73 (rércord en La Liga). ¿Cuántos años más me veo? No le podría decir, trato de vivir el presente. Muy contento de haber vivido estos 7 años en el Betis”, dijo.

Pellegrini deja en veremos su próxima estación

Manuel Pellegrini tiene contrato hasta mitad del 2027 en Real Betis, mientras la selección chilena sigue buscando entrenador. Es ahí donde el Ingeniero dejó enigmática frase por su futuro.

El chileno sigue triunfando en el equipo español.

“Lo que viene… Depende mucho de lo que uno se exija. Pero estoy pensando en cómo hacer el mejor partido ante el Getafe y ganar mañana”, lanzó el entrenador, que sigue declarando que solo piensa en Betis.

¿Renovará contrato con los españoles? Sin esquivar la respuesta, el chileno volvió a la carga con su postura y dijo que “no es un tema prioritario, sólo estoy buscando los tres puntos ante el Getafe. Estoy muy feliz aquí, pero no pienso en el futuro”.

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“No podría decir hasta cuándo estaré, vivo el presente. Lo único que pienso es en hacer un gran partido mañana”, cerró. A sus 73 años, Pellegrini sigue batiendo récords en España y con un gran inicio de temporada en Betis.