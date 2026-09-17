El Chino habló de la opción que más comentan los hinchas, sobre la llegada del Ingeniero a la selección chilena.

La selección chilena vuelve a salir a la cancha, porque tiene una gira por América del Norte, donde jugará tres partidos amistosos ante los organizadores del último Mundial.

La Roja se medirá ante Canadá, Estados Unidos y México, partidos que serán dirigidos por el aún interino Nicolás Córdova, quien se aferra al puesto en la banca nacional.

El especialista en métricas lleva más de un año al mando de la Selección, pero la idea es que vuelva a las divisiones inferiores, situación que está en veremos hasta que la Federación de Fútbol de Chile tenga a su nuevo presidente.

ver también “Pellegrini decide con quién trabajar”: Histórico de la Selección rechaza a Córdova ayudante

Carlos Caszely le aconseja a Manuel Pellegrini no venir a la Selección

El candidato soñado para la banca de la selección chilena es Manuel Pellegrini, quien tiene contrato vigente con Real Betis hasta junio de 2027, y goza de un dulce momento en el arranque de la temporada.

La posible llegada del Ingeniero al equipo nacional fue analizada por Carlos Caszely, quien en diálogo con RedGol no tuvo reparos en decir que ve imposible el arribo del galardonado DT internacional a Chile.

Carlos Caszely habla de Manuel Pellegrini. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Ya no engrupan más con eso. Si Manuel no va a venir. Si yo fuera amigo de él le aconsejo que no venga. Está en Europa, está bien, está ganando el billete largo, le ha ido bien en el Betis de nuevo, lo quieren muchísimo, es reconocido a nivel mundial… ¿a qué va a venir a Chile?”, lanzó sin tapujos Caszely.

Manuel Pellegrini está en la élite del fútbol mundial y sigue vigente a sus 73 años, dirigiendo en La Liga y en la Champions League a gran nivel.

En síntesis

Chile jugará amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México con Nicolás Córdova como DT.

ante Canadá, Estados Unidos y México con Nicolás Córdova como DT. Manuel Pellegrini tiene contrato vigente en Real Betis hasta junio de 2027.

tiene contrato vigente en Real Betis hasta junio de 2027. Carlos Caszely consideró imposible la llegada de Manuel Pellegrini a la selección chilena.