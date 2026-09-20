Luego de vencer a los Merengues con el Atlético Madrid, el Cholo aludió al Ingeniero Pellegrini para responderle a José Mourinho de sus fuertes quejas contra el arbitraje. ¡Hasta el DT del Barcelona salió al baile!

El Atlético Madrid de Diego Pablo Simeone se hizo fuerte en el Wanda Metropolitano y venció por 2-1 al Real Madrid en el derbi capitalino que dejó muy molesto a José Mourinho. Principalmente por el desempeño del árbitro fue que el DT portugués sacó la voz con firmeza.

De hecho, hasta un par de fotos mostró Mourinho para graficar explícitamente un par de acciones donde el luso cree que el cuadro Merengue fue abiertamente perjudicado. Una fue el planchazo del argentino Cristian Cuti Romero sobre Jude Bellingham que sólo fue sancionado con tarjeta amarilla.

Incluso después de la revisión del VAR. Y la otra infracción que según The Special One merecía una tarjeta roja directa fue la del surcoreano Kang-In Lee sobre el uruguayo Federico Valverde. “Nos podríamos ahorrar la conferencia de prensa porque la historia del partido está aquí”, expuso el portugués.

José Mourinho mostró este par de imágenes en la conferencia de prensa. (Captura ASTV).

“Son dos tarjetas rojas claras”, alegó el estratego, quien regresó a la Casa Blanca procedente del Benfica. Los reclamos de Mourinho fueron mucho más lejos. Sobre todo contra el juez del partido, a quien aportilló por lo ocurrido en el estadio de los Colchoneros.

Tras revisar el VAR, Miguel Ángel Ortiz eligió amonestar al Cuti Romero y dejar sin amarilla a Bellingham. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

“Pusieron a un árbitro de 41 años que no tiene internacionalidades. No será porque es un buen árbitro. Este señor no tiene presión o tiene una que nosotros no sabemos. Yo pensaba que encontraría una Liga diferente a la que dejé, pero me han dicho que no. Y ya me explicaron por qué”, aseguró Mourinho.

José Mourinho quedó muy molesto con el arbitraje tras perder el derbi de Madrid vs el Atlético. (Mateo Villalba Sanchez/Getty Images).

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Simeone saca al baile a Pellegrini tras el duelo verbal con Mourinho post triunfo vs Real Madrid

Al Cholo Simeone no le gustaron nada las declaraciones de José Mourinho luego de la victoria que el Atlético firmó en casa ante el Real Madrid. Y lo dejó clarísimo en la conferencia de prensa, donde aludió directamente a Manuel Pellegrini e incluso al DT del Barcelona.

Diego Simeone vivió a concho, como siempre, el derbi de Madrid. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

“Somos respetuosos siempre con todo lo que opinan los demás. Estamos en un lugar privilegiado, con una exposición muy grande como entrenadores”, introdujo el entrenador argentino de los Colchoneros. Y luego, le envió un dardo a su colega portugués.

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Aunque sin mojarse tanto. “Y cualquier nombre: Mourinho, Flick, Pellegrini, yo, necesitamos tener cuidado con lo que decimos. Debemos saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo. Perder, perdemos todos”, manifestó el otrora seleccionado argentino.

Mourinho y Diego Simeone se saludan hace varios años. Se volvieron a encontrar y no fue del todo gentil esta ocasión. (Denis Doyle/Getty Images).

“Cuando uno sale de la línea de respeto, por más que te llames Mourinho, Simeone, Pellegrini, Flick no va. No hay que pasar esa línea”, cerró Diego Simeone, quien ahora debe afrontar un receso por las fechas FIFA y el 10 de octubre, Atlético Madrid volverá a jugar en La Liga. Será como visitante ante el Deportivo Alavés.

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Así va la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Barcelona es el sólido líder de La Liga de España 2025-2026 y suma puntaje ideal al cabo de 7 partidos. El Atlético Madrid sobrepasó a los Merengues y tiene una unidad de ventaja ante su acérrimo rival.