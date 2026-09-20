La U se juega los octavos de la Copa Chile con Everton, en la que puede ser la última chance de sumar un título en la temporada.

Universidad de Chile se juega una semana clave en la temporada, luego de quedar a muchos puntos de distancia con Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

Esto, porque la otra chance que tienen es en la Copa Chile, que esta semana vivirá las rondas de octavos de final ante Everton, en duelos en el estadio Sausalito de Viña del Mar y el Estadio Nacional.

El técnico Fernando Gago se juega la chance de levantar un título con la U, en una temporada de altos y bajos, por lo que ambos duelos son decisivos para el cierre que tendrá el 2026 en la U.

Gustavo Álvarez levantó la Copa Chile en la primera temporada en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Álvarez se bajó por el título, pero levantó la Copa Chile en la U

Universidad de Chile está a 12 puntos abajo de Colo Colo en la tabla de posiciones, con siete fechas por jugar en la Liga de Primera 2026 (21 unidades), lo que hace difícil pensar en una pelea hasta el final.

Por lo mismo, la mira está puesta en el otro torneo, que es la Copa Chile, donde tendrá un difícil rival en la fase de octavos de final, porque justo es Everton, uno que viene encendido, el equipo a vencer.

En ese sentido, Gago se juega parte importante de la campaña y la apuesta por poder levantar un título con los azules, algo similar a lo que vivió su sucesor Gustavo Álvarez.

En 2024 se quedó abajo en la última fecha en el torneo, pero levantó la Copa Chile, mientras que en 2025 ganó la Supercopa a Colo Colo y llegó a semifinales de la Copa Sudamericana: ¿Podrá Gago quedar en la historia?

El cuadro de la Copa Chile 2026