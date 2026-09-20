El jugador que los hinchas extrañan en los azules, se muestra celebrando el 18 de septiembre en familia y hasta con gorro de huaso.

Las Fiestas Patrias se celebran con todo en el país, peor hay un jugador que las extraña tanto que festejó desde el extranjero el 18 de septiembre, hasta vestido de huaso.

Se trata de Leandro Fernández, quien se mostró en redes sociales en una particular fonda con amigos, donde incluso no faltaron los terremotos, pero de color azul.

El jugador que más extrañan los hinchas de Universidad de Chile nuevamente tiene gestos por el país, donde una vez que partió a principio de temporadas, siempre dijo que su intención era volver: ¿Será una señal?

Los huasitos de la familia Fernández.

Lea Fernández se viste de huaso en Fiestas Patrias

Fue Tamara Taborda, la esposa de Leandro Fernández, quien mostró en sus redes sociales la íntima fonda que compartieron con amigos, donde no faltó la vestimenta de huaso.

Todo, porque el ex delantero de los azules ocupó el tradicional gorro, mientras todos compartían tradiciones chilenas, dejando en claro que el país todavía vive en su familia.

Con los hinchas de la U en lamentos por tenerlo a la distancia viéndolo hacer goles por Defensa y Justicia, es una clara señal que lleva a Chile en el corazón al igual que su familia.

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