Los dirigidos por Sebastián Miranda se impusieron por 3-2 ante los cafeteros y esperan rival en semifinales por las preseas.

La selección chilena dio el golpe en la última fecha de la fase de grupos en los Juegos Suramericanos 2026, al vencer por 3-2 a la selección de Colombia, lo que le permitió el paso a las semifinales.

Los dirigidos por Sebastián Miranda necesitaban de un triunfo, luego de la caída por 2-0 ante la selección de Perú, por lo que se jugaron sus últimas cartas en la cancha de Newell’s para clasificar e ir por las medallas.

La gran figura de la jornada fue el formado en O’Higgins, Joaquín Muñoz, quien se mandó un doblete, uno de ellos con un tiro espectacular de casi mitad de cancha para hacer gritar un “ceachei” en Rosario.

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La Roja va por las medallas

La selección chilena comenzó con un triunfo ante Panamá en los Juegos Suramericanos, pero luego dio un paso en falso ante Perú, por lo que ante Colombia se jugaban la vida.

En ese sentido, los de Sebastián Miranda lograron sacar la tarera, pero no sin complicaciones, donde luego de ir 2-0 arriba, ambos de Joaquín Muñoz, la tarea comenzó a tambalear.

Colombia despertó y con goles de Alam García y Miguel Marulanda, se recompusieron en el marcador para alcanzar la igualdad, lo que dejó unos últimos minutos de miedo.

Pero el café cargado les hizo mal a sus expertos, porque tras una falla en su salida, fue Cristian Rocha quien aprovechó la oportunidad para anotar el 3-2 para la Roja.

Con esto, la selección chilena clasificó a las semifinales, donde primero se debe definir qué lugar queda en su grupo, además con quién puede ser el cruce, donde hay tres oponentes: Argentina, Paraguay o Venezuela.

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