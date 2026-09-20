Joya de O'Higgins despachó doblete en el primer tiempo ante Colombia, donde su segundo tanto dio la vuelta en redes sociales.

Joaquín Muñoz es el nombre del momento en la selección de Chile Sub 20 que disputa los Juegos Suramericanos 2026. El joven de 17 es el motor del equipo y en esta jornada también autor de un verdadero golazo.

Mientras la Roja de Sebastián Miranda enfrentaba a Colombia, buscando la clasificación a la siguiente ronda, el hombre de O’Higgins se robó las miradas. Un golazo de mitad de cancha dio la vuelta en redes sociales, para poner el 2-0 parcial.

El mediocampista había puesto la apertura de la cuenta, vía cabezazo. Con ese resultado, Chile aseguraba clasificación a la siguiente ronda, pero tras cartón vendría la guinda de la torta.

El golazo de Joaquín Muñoz en Chile

Joaquín Muñoz mostró toda su experiencia y a sus 17 años deslumbró en los Juegos Suramericanos defendiendo a Chile. El volante de O’Higgins puso el 2-0 parcial con un golazo de media cancha.

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El hombre nacido en O’Higgins de Rancagua tiene una particular historia en su corta, pero llamativa carrera. Pese a sus 17 años, es pilar y titular en la Roja Sub 20, por lo que tiene para rato defendiendo al equipo.

En cuanto a su historia con los celestes, el Joaco debutó el año pasado a sus 16 años en la Liga de Primera. Corría junio del 2025, cuando en el triunfo 1-0 como visita ante Everton, Muñoz se robó las miradas.

Foto: la Roja

Luego de haberse estrenado bajo el mando de Francisco Meneghini en O’Higgins, este año el volante ha sumado más minutos con los celestes. Su buen nivel lo llevó a ser llamado a la Roja Sub 20, dondo hoy es viral y figura en los Juegos Odesur.