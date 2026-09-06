La jornada 22° fue la fecha donde al fin O’Higgins de Rancagua regresó a la victoria en la Liga de Primera. La otra cara la vive Unión La Calera, que peligra seriamente su permanencia.

El Capo de Provincia tuvo una buena actuación a nivel internacional, pero esto tuvo como consecuencia que dejaran un poco de lado la Liga de Primera. Con esto, se estaban acercando peligrosamente a la zona de descenso, pero ahora respiran más aliviados con horario de verano.

El triunfo de O’Higgins

Unión La Calera ha sido el peor equipo de la Liga de Primera. Son los colistas absolutos del fútbol chileno y tenían la misión de rescatar puntos ante un rival que se podía enredar con la zona roja. Sin embargo, no lo pudieron lograr en Rancagua.

Un buen primer tiempo de O’Higgins dejó el marcador 2-0 en El Teniente. Arnaldo Castillo y Luis Pavez en el 33′ y 39′, respectivamente, le dieron la ventaja a los dirigidos por Lucas Bovaglio. Claro que es sabido que este es el marcador más peligroso.

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A los 59′ fue Sebastián Sáez quien descontó para Unión La Calera y alcanzó a ponerle algo de suspenso al partido, pero el Capo de Provincia defendió la mínima ventaja y cerró así su victoria por 2-1. Llevaban cuatro encuentros sin festejar.

De esta manera, O’Higgins se aleja del fondo de la tabla y llega a 27 puntos, alcanzando el 11° lugar en la Liga de Primera. En la próxima fecha los dirigidos por Lucas Bovaglio se enfrentarán a Audax Italiano en La Florida.

Unión La Calera por su parte, se sigue hundiendo en la tabla. Se estacan en 14 puntos y están a 8 unidades de la salvación. Siguiendo de esta manera, es muy difícil que logren la permanencia. Su siguiente encuentro será contra Deportes Limache como local.

Tabla de posiciones: