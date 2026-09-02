El centrodelantero del Cacique marcó una diferencia abismal de personalidad que tiene con el Rey. Y usó la última decepción liguera de Colo Colo para revelar intimidades del plantel y esa manera de vivir tan al límite.

Javier Correa fue el invitado estelar de Arturo Vidal en las transmisiones que el Rey realiza vía streaming. Y que son cada vez más habituales para analizar los partidos de Colo Colo. En esta ocasión, el objetivo fue desmenuzar la goleada alba frente al Audax Italiano.

Pero hubo espacio para muchas otras cosas. Entre otras, para mofarse de la sanción que recayó sobre el “9” del Cacique. También para elogiar a Felipe Raipán e incluso para darle un mensaje a la directiva de Blanco y Negro en torno a algunas renovaciones de contratos.

E incluso para valorar un atributo de Vidal que, según Correa, es una diferencia abismal entre ambos. Todo se remonta al duelo contra O’Higgins en el estadio Monumental. “El partido de Conce allá que ganamos 3-0 y yo estaba lesionado. Fue por Copa de la Liga, ahí el equipo se veía con otro aire y juego. Pero te lo dan los partidos y la confianza te la da ganar”, introdujo Correa.

Arturo Vidal festeja junto a Correa en el Superclásico 200. (Andrés Piña/Photosport).

“Pero el otro día que empatamos con O’Higgins el ambiente no era bueno. En el vestuario parece que habíamos perdido 7-0. Entré re caliente y pateé todo. El equipo estaba muerto. Yo quiero ganar, no quiero empatar”, reveló el “9”, autor de uno de los tantos en el 2-2 ante el Capo de Provincia.

Javier Correa anotó el transitorio 2-1 a favor de los albos contra O’Higgins. (Felipe Zanca/Photosport).

“Hay tres resultados que se pueden dar, pero vamos a pelear por el otro. Me fui re caliente, me dolía la cabeza de la calentura”, asegúro el exdelantero de Estudiantes de La Plata, club desde donde llegó a Pedrero a mediados de 2024. Por supuesto que Vidal contó más detalles.

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Javier Correa y Arturo Vidal revelan intimidades de Colo Colo tras empate vs O’Higgins

Arturo Vidal tomó la posta de Javier Correa y contó más del pesar albo tras la postrera igualdad que O’Higgins logró ante Colo Colo en el estadio Monumental. “El camarín estaba muerto, otro rompió el canasto. Ese día contra O’Higgins, hace mucho que no perdíamos y empatamos al último minuto”, apuntó el “23”.

“Si hubiesen visto eso, si lo hubiesen grabado se volvían locos. El camarín pensaba que estaba peleando para no descender”, agregó Vidal. Y Correa marcó la gran diferencia entre su personalidad y la del todoterreno centrocampista bicampeón de América con la selección chilena.

El cordobés planteó que “estábamos todos ciegos, pero yo tengo a diferencia tuya que tú llevas el veneno interiormente. Yo lo tengo que largar, tengo que explotar. Porque si no exploto, me hace mal. Y me quedo con la sensación de que si no lo digo, no ayudo”.

“Me ha pasado de quedar como loco, pero digo todo porque siento que puedo contagiar esa chispa. Pero no es de malo”, añadió Correa, quien también jugó en Racing Club de Argentina y en dos clubes mexicanos: el Atlas y el Santos Laguna. Algo que Vidal valoró.

El Rey dijo que “está bien eso. Cualquier otro equipo con esa diferencia de puntos empata y ah ya, no pasa nada. Pero esa rabia que mostraste en el camarín hace sentir que no nos podemos relajar”. Una visión positiva que tuvo Vidal para la manera de expresar el fuego interno que tiene Correa.

Así fue el 2-2 de O’Higgins ante Colo Colo. (Andrés Piña/Photosport).

Algo que el “9” estuvo de acuerdo. “Fue mérito de O’Higgins, siguió y peleó hasta el último. Pero fue un descuido nuestro que no nos podemos permitir”, cerró Correa sobre ese postrero tanto de Arnaldo Castillo, quien le ganó el salto a Joaquín Sosa. Y contó con la ayuda del resbalón de Gabriel Maureira, pues la pelota ingresó por el medio del arco.

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Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga Primera 2026

Colo Colo suma 52 puntos en 21 partidos de la Liga de Primera y tiene 16 puntos de ventaja sobre sus dos más cercanos perseguidores, que curiosamente son los acérrimos rivales albos.