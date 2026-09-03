Destacado formador de arqueros y hombre conocido en el fútbol chileno habló con RedGol del golero caboverdiano. Le puso tarea para afianzarse bajo los tres tubos del Cacique.

El nombre de Vozinha sigue pegando fuerte para que este fin de semana haga su estreno como titular en la Liga de Primera. El golero ya tuvo su debut en Copa Chile jugando por Colo Colo, ante Unión Española.

Según informó Dale Albo, el caboverdiano entrenó en el XI estelar esta tarde bajo las órdenes de Fernando Ortiz. Con miras al partido frente a Huachipato, Julio Rodríguez, preparador de arqueros y mentor de Claudio Bravo, analiza al meta albo.

“Está la posibilidad de que Vozinha empiece ya a jugar en forma más regular, porque para eso lo trajeron, y Colo Colo tiene una diferencia muy grande en puntos con el segundo”, partió diciendo el experimentado formador de talentos.

Se las cantan clarita a Vozinha

Julio Rodríguez, destacado preparador de arqueros del fútbol chileno, palpitó con RedGol el cocinado debut de Vozinha en la Liga de Primera. Eso, bajo el duelo entre Huachipato ante Colo Colo, este domingo.

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“Hay un asunto que quedó pendiente, que el arquero no tiene por qué andar pasando jugadores rivales. Tiene que hacerla más simple, si los arqueros no somos tan habilidosos”, criticó Rodríguez.

El formador de Claudio Bravo advirtió que “el juego aéreo es lo más difícil para cualquier arquero y Vozinha no es la excepción. Seguramente va a tener que mejorar en algunos aspectos y ese es un aspecto a mejorar, por lo que yo he visto”.

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“(Las salidas) tiene que hacerlas más simples. Creo que con los pies y teniendo espacio, él toma buenas decisiones, me gustaría verlo más seguro, no tanto rebote y cosas”, cerró.