“Se le abrió el cielo”: Multicampeón de Colo Colo aprueba la titularidad de Vozinha

El portero de Cabo Verde tendrá su primer partido como estelar en la Liga de Primera y lo hará frente a Huachipato este domingo.

Llegó la gran oportunidad para Vozinha en Colo Colo. El portero de 40 años debutará oficialmente en la Liga de Primera, en un partido clave para que los albos se acerquen a la anhelada estrella 35.

El mejor guardameta del Mundial 2026 recibió el visto bueno de Fernando Ortiz y reemplazará a Gabriel Maureira en el arco del Popular.

ver también ¿Chofer de bus? ¿Electricista? Vozinha aclara a Fernando González el mayor rumor en torno a su vida

“Creo que es el momento indicado con una competencia muy buena entre ambos. Quiero ver a Josimar”, recalcó Fernando Ortiz que ya anunció este viernes su titularidad ante los acereros.

Por lo que ahora Vozinha tendrá su segunda participación en Colo Colo desde que llegó a mitad de año. El golero ya sumó sus primeros minutos ante Unión Española donde el Cacique superó por 3-0 a los hispanos y terminó con su arco sin goles.

Lo que no se repite desde el pasado 13 de junio, cuando Vozinha aún disputaba el Mundial con Cabo Verde.

Aprueban titularidad de Vozinha en Colo Colo

Así también lo enfatizó un histórico de Colo Colo y voz autorizada como Leonardo Vélez. El multicampeón con los albos contestó el teléfono de Redgol y comentó lo que será el primer partido del caboverdiano en la Liga de Primera.

ver también Colo Colo reserva el Estadio Nacional para duelo con Audax Italiano en Copa Chile

“Vozinha es una buena persona. Me cae bien. Llegó como estrella. Se le abrió el cielo acá, después del Mundial”, confesó de entrada el “Pollo”. “Debutó en Copa Chile y terminó con el arco en cero. Lo que es bueno”, agregó a Redgol.

Pero fiel a su estilo Vélez también recalcó que se debe entender el contexto en el que llegó Vozinha tras el Mundial. Por lo que llamó a fijarse más en lo que hace dentro de la cancha.

“El no tiene culpa que lo trajeran como producto de marketing. Debe aprovechar sus oportunidades. Es humilde, así que hay que dejarlo atajar tranquilo”, sentenció.

¿Porqué le dicen Vozinha?

El nombre del portero de Cabo Verde es Josimar José Évora Dias. Ahora el apodo “Vozinha” nació porque fue criado por sus abuelos y cuando pequeño recibía burlas de sus amigos.

En Cabo Verde “Vozinha” significa “abuelita” y en homenaje a lo realizado por sus tatitas, el portero decidió mantenerlo y este domingo podrá llevarlo en su camiseta cuando juegue ante Huachipato en el Estadio Ester Roa Rebolledo.