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Liga de Primera

Tabla de Posiciones: La U sigue en carrera por el Chile 2 tras remontarle a Coquimbo

Los azules dieron vuelta el marcador para poder mantenerse en carrera por entrar a Copa Libertadores. Los piratas comienzan a alejarse del objetivo.

Por Alfonso Zúñiga

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La U vence a Coquimbo y sigue en carrera por el Chile 2 rumbo a Libertadores 2027.
© PhotosportLa U vence a Coquimbo y sigue en carrera por el Chile 2 rumbo a Libertadores 2027.

En un auténtico partidazo en el Estadio Nacional, Universidad de Chile derrotó sobre la hora a Coquimbo Unido por 4-2 en encuentro correspondiente a la jornada 22 en Liga de Primera, donde hubo todo tipo de emociones.

Todos los goles llegaron en el segundo tiempo. Eduardo Vargas abrió el marcador en el minuto 64. Luego, fue la visita quien se puso en ventaja mediante Benjamín Chandía (73′) y Guido Vadalá (82′). Pero luego, el local se impuso gracias a los tantos de Juan Martín Lucero (86′, 90′) y Octavio Rivero (95′).

Una victoria que le permite a la U mantenerse en el podio de la Liga de Primera y pelear por el Chile 2 para Copa Libertadores con la Universidad Católica. Mientras que Coquimbo ve alejarse sus chances de meterse a copas internacionales para 2027.

La U sufre para vencer a Coquimbo y seguir en pelea por Chile 2 gracias a Lucero y Rivero

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¿Cómo quedan la U y Coquimbo en Liga de Primera?

Gracias a esta emotiva victoria, el Romántico Viajero se mantiene con 36 puntos en el tercer puesto de la Tabla, donde iguala a los Cruzados, pero que le supera por diferencia de goles. Además queda a 13 del líder Colo Colo. Por su parte, los piratas siguen en la novena posición con 29 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la jornada 23 en Liga de Primera, Coquimbo Unido será visitante de Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, el sábado 12 de septiembre desde las 15:00 horas. Universidad de Chile, por su parte, visita a Deportes La Serena en La Portada el domingo 13 a la misma hora.

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