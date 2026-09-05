U de Chile vs. Coquimbo Unido: Minuto a minuto y dónde ver el partido por Liga de Primera

En el Estadio Nacional, los azules buscarán volver a los triunfos ante el cuadro pirata que quiere seguir en carrera por copas internacionales.

En el marco de la jornada 22 en Liga de Primera, se enfrentan en el Estadio Nacional dos equipos necesitados de victorias para asegurar presencia en copas internacionales, como la Universidad de Chile y Coquimbo Unido.

Mientras el equipo que dirige Fernando Gago necesita reponerse con urgencia de la mala racha de dos derrotas consecutivas que les sacaron del segundo puesto; la escuadra de Hernán Caputto se reencontró con los abrazos a mitad de semana y va por un triunfo para meterse en Copa Sudamericana.

La U llega a este encuentro ubicándose en el tercer puesto de la Tabla de Posiciones con 36 puntos, 16 por detrás del líder Colo Colo, Coquimbo aparece en la novena ubicación con 29 unidades, a tres de meterse en torneos continentales.

ver también ¿Va por TNT? El canal que transmite EN VIVO U. de Chile vs. Coquimbo Unido por la Liga de Primera

Sigue el minuto a minuto entre la U y Coquimbo: