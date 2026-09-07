El técnico francés Pierre Sage advirtió que si bien no le gusta hacer rotaciones en su equipo, le dará la chance al chileno para ser titular ante Middlesbrough.

Luego de hacer su debut oficial en Premier League, donde jugó los últimos siete minutos del triunfo como visita ante Fulham, el delantero chileno Darío Osorio podría ser titular por primera vez desde su llegada al Crystal Palace.

Es que este martes 8 de septiembre, las Águilas verán acción por la tercera ronda de la Carabao Cup, la Copa de la Liga inglesa, frente al Middlesbrough como local en Selhurst Park, y todo indica que el seleccionado nacional irá desde el pitazo inicial.

Al menos Pierre Sage, entrenador del Crystal Palace, abrió la puerta para que Osorio pueda ingresar entre los 11 titulares para este duelo, al decir que tras la victoria al Fulham “tal vez necesitemos algunos jugadores nuevos que no hayan jugado mucho o que no hayan jugado”.

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Crystal Palace abre la puerta a primera titularidad de Osorio

“Tengo que comprobar el estado físico de los jugadores, pero muchos de ellos estaban muy cansados al final del partido (con Fulham). Es una buena señal porque necesitábamos dar más de lo esperado en este partido para ganarlo, pero lo más importante ahora es tener jugadores frescos“, indicó el DT galo.

Si bien el técnico de Crystal Palace advierte que “no soy muy partidario de las grandes rotaciones, porque cada vez que lo he hecho he quedado descontento al final del partido, sobre todo con el resultado, y a veces también con la coordinación de los jugadores”, se abre a que Osorio sea titular a mitad de semana.

“Debemos respetar el compromiso de todos los jugadores. Quizás sea la oportunidad para que lo demuestren, y tenemos que ganar este partido porque también somos ambiciosos en esta competencia”, finalizó Pierre Sage.

¿Cuándo juega el chileno y dónde verlo?

El Crystal Palace de Darío Osorio recibe al Middlesbrough por la tercera fase de la Carabao Cup este martes 8 de septiembre desde las 15:45 horas. En nuestro país se podrá ver este encuentro por streaming a través del Plan Premium de Disney +.

En síntesis