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Primera B

Tabla Primera B: Wanderers es goleado, se farrea la cima en solitario y le da vida a Cobreloa rumbo al título

Los caturros se comieron tres goles en el sur y ya no dependen de sí mismos para cerrar la fecha como líderes. En tanto, Curicó venció a Unión Española y huye de la zona baja.

Por Nelson Martinez

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El caturro ya no depende de sí mismo para ser puntero en esta fecha.
© S. Wanderers.El caturro ya no depende de sí mismo para ser puntero en esta fecha.

Santiago Wanderers se pegó un inesperado porrazo en el sur y cayó por 3-0 en su visita ante Deportes Temuco. Los caturros llegaban como líderes exclusivos, pero no vieron una en el sur y dejan en llamas la cima de Primera B.

Con doblete de Diego Sánchez, más anotación en el final de Luis Acevedo, el Pije timbró el partido y avisa que sigue vivo en la lucha por la liguilla del ascenso. Por su parte, los de Valparaíso incluso perdieron un penal tras tiro de Marcos Camarda.

Difícil analizar lo que pasó, no fuimos nosotros ni el equipo guapo que veníamos siendo. Nos faltó entrega, hicimos un partido muy pobre en todos los sentidos… No pesa ser líderes, trabajamos para eso y el objetivo de ser campeón sigue ahí”, dijo el caturro Sergio Felipe.

Tabla: Wanderers prende la lucha por el título de Primera B

Con la derrota de Santiago Wanderers ante Temuco, los del puerto le dejaron la puerta abierta a Cobreloa para poder alcanzarlos en la cima. Eso sí, los loínos deben vencer a Antofagasta como visita, este jueves a las 20.00 horas.

El elenco de Valparaíso sigue en la cima por ahora, mientras Temuco dio un paso importante para clasificar a la liguilla del ascenso. El Pije es por ahora décimo, a tres puntos de Puerto Montt, el último que clasifica a la postemporada.

Foto: Deportes Temuco.

Foto: Deportes Temuco.

En el otro partido de la jornada nocturna de martes, Curicó Unido dio un paso importante en la lucha por evitar el descenso. Los torteros vencieron por 2-1 a Unión Española, que viene de sumar un punto en los últimos tres duelos.

Con tantos de Rodrigo Colombo e Ian Aliaga, el Curi timbró la victoria, mientras en los hispanos fue Andrés Vilches el que había puesto el empate parcial. Unión Española sigue, por ahora, en posición de liguilla del ascenso.

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