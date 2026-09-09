Alexis Sánchez pierde gol en bandeja y CF Montréal lo paga caro: nueva derrota en la MLS

El elenco del Bicampeón de América ahora cayó por 2-1 ante Charlotte FC y se aleja de la zona de playoffs ya que ahora es último en su conferencia.

Alexis Sánchez volvió a tropezar en la MLS y ahora no pudo salvar al CF Montréal de una nueva caída en la Conferencia Este. Por lo que se aleja el sueño de meterse en los playoffs ya que quedó como colista absoluto.

El nacido en Tocopilla llegó de la mejor forma al encuentro de este miércoles y el DT francés Philippe Eullaffroy lo mandó a la cancha de titular. Lo que se transformó en la mayor atracción para los hinchas que llegaron hasta el Estadio Saputo.

ver también Alexandra Litvinova sale en defensa de Alexis Sánchez tras críticas: “Tiene un trabajo muy difícil”

El Bicampeón de América ahora cambió de posición y se ubicó por el centro de la cancha. Ahora tuvo más contacto con la pelota y lideró los principales ataques del cuadro local.

Lo que se reflejó en el marcador en el minuto 34 con la anotación del mexicano Daniel Ríos. Por lo que se mostraba un cambio de chip tras las últimas derrotas cosechadas. Pero la alegría duro poco y nada ya que en el 37’ Liel Abada marcó el empate.

Con los minutos, Alexis fue sintiendo el trajín de los largos viajes y los últimos encuentros. Lo que se reflejó en el 62’ cuando se perdió la ocasión más clara del partido de manera insólita.

Tweet placeholder

El chileno recibió de Ríos, y prácticamente tuvo un penal en movimiento. Pero su remate fue peor que Mauricio Pinilla en “Fiebre de Canto” y sorpresivamente se fue por encima del travesaño. Incluso para evitar el papelón pidió tiro de esquina, pero el juez central ni del VAR le compraron el reclamo.

Lo peor vino minutos más tarde: de contragolpe Charlotte aprovechó los espacios y con certera definición Idan Toklomati puso el 2-1 para cerrar el marcador a favor de la visita. Resultado que solo profundiza el mal momento del CF Montréal.

Alexis se retiró molesto tras la nueva derrota que sumó con el CF Montréal. Captura Apple TV

¿Cuándo vuelve a jugar Alexis Sanchez?

Ahora el CF Montréal es último en la Conferencia Este con 21 unidades en 24 partidos disputados. Para peor quedó a nueve unidades del último clasificado que sería el play-in.

Por lo que los partidos que se avecinan serán claves para seguir aferrado al milagro de la fase final. La próxima fecha el CF Montréal deberá visitar al Colorado Rapids el 12 de septiembre. Tras ello, el 16/9 será local ante el Vancouver Whitecaps.