El presidente de Blanco y Negro sacó risas y llamó la atención durante el homenaje a Mirko Jozic en el ex Congreso Nacional.

Los homenajes a Mirko Jozic siguen dejando momentos especiales en Colo Colo. El histórico entrenador que conquistó la Copa Libertadores de 1991 fue reconocido en el ex Congreso Nacional, instancia donde Aníbal Mosa sorprendió con una particular propuesta relacionada con el Cacique.

El croata regresó a Chile después de más de 20 años y recibió diferentes reconocimientos. Primero, la Casa Alba fue rebautizada con su nombre y posteriormente fue homenajeado por el Senado y la Cámara de Diputados.

En esta última ceremonia el presidente de Blanco y Negro tomó la palabra y lanzó una inesperada idea. Mosa destacó la presencia de parlamentarios de distintos sectores políticos que comparten su pasión por Colo Colo.

Mirko Jozic no para de recibir homenajes en su paso por Chile.

La particular propuesta de Aníbal Mosa

“Todo lo que ha pasado hoy día ha demostrado que Colo Colo es Chile. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos diputados desde la UDI por lo menos, hasta el PC, pasando por todos lados, sentados aquí en comunión”, comenzó señalando.

Tras destacar la transversalidad que genera el cuadro popular, Mosa fue un paso más allá y planteó, en tono eufórico, la posibilidad de crear un partido político identificado con el club.

“Se habla de la bancada colocolina. Yo creo que a esta altura tenemos que armar un partido político que se llame Colo Colo, señores”, lanzó el dirigente.

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El presidente de Blanco y Negro explicó su propuesta haciendo énfasis en los valores que, a su juicio, representa la institución: “Trabajo, lucha, resiliencia, aguante. Los valores de Colo Colo no son distintos de lo que sufre o vive la mayoría de la gente acá en Chile”.

Los homenajes a Jozic todavía no terminan. Este domingo 13 de septiembre se espera un nuevo reconocimiento en el Estadio Monumental, cuando Colo Colo reciba a Deportes Concepción por la Liga de Primera.

En resumen…