El presidente de Blanco y Negro se fue en picada contra Azul Azul, luego que el Tribunal de Disciplina castigó al delantero de Colo Colo con dos fechas de suspensión.

Luego de conocerse la decisión del Tribunal de Disciplina en contra del delantero Javier Correa con dos fechas de suspensión tras la denuncia de la Universidad de Chile, el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, montó en cólera.

Fue en el Estadio Monumental donde el dirigente manifestó que “yo creo que esta película todos los hinchas del fútbol y todos los chilenos ya la vimos el año 2024. Los mismos actores, los mismos protagonistas, el mismo guión”.

“Lamentablemente sacan un tema fuera de la cancha, de cierta manera que lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Entonces, lamentable, estamos entre los sapos y un rey feudal“, afirmó Aníbal Mosa.

Al preguntarle la prensa si la vara es distinta con Colo Colo que el resto de los equipos, el empresario indicó que “no me hagan decir más porque capaz termine en el Tribunal de Disciplina, así que con lo que les dije ya es suficiente”.

El recuerdo de Mosa por denuncia anterior de la U

El presidente de Blanco y Negro hizo referencia a la acusación que realizó Azul Azul en contra del entonces técnico albo Jorge Almirón por presunto desacato de una suspensión que arrastraba durante el Campeonato Nacional 2024.

Luego que el Tribunal de Disciplina rechazara los argumentos que entregó la U en su denuncia que buscaba la resta de puntos a Colo Colo en su lucha por el título, amenazaron con ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en busca de justicia.

Sin embargo, en enero de 2025 y luego de declaraciones del propio Mosa donde aseguró que tenía pruebas de una relación entre los azules y Huachipato, que hoy es tema en la Justicia Civil, finalmente retiraron la denuncia por “considerar que un juicio prolongado afectaría los recursos y el foco institucional”.

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En síntesis