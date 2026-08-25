Blanco y Negro tiene su propia teleserie tras acusaciones contra un gerente de maltrato laboral. Le ponen fecha de término a su cargo.

Colo Colo vive polémicos días tras ganar el Superclásico ante U de Chile. Por un lado están a la espera del Tribunal de Disciplina por el caso Javier Correa y por otro hacen noticia en materia de Ley Karin.

Es que una denuncia de maltrato a trabajadores remeció hace poco al club, donde el periodista Cristián Arcos dio más detalles del caso. Bajo su espacio en Círculo Central, el comunicador reveló en qué está la situación para el acusado y las víctimas.

“Hay denuncias de malos tratos en la forma por parte del gerente de finanzas de Blanco y Negro, que es una de las personas más cercanas de Aníbal Mosa. Él es Ricardo Lobos”, contó el periodista.

La medida en Colo Colo tras las acusaciones

Luego de hecha la denuncia por Ley Karin, que sanciona el maltrato y acoso laboral, en Blanco y Negro tomaron una rápida decisión. Así lo detalló el periodista Cristián Arcos en relación a la polémica dentro de Colo Colo.

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“Él tenía un apodo de hecho, dentro de la gente que trabaja en ByN y el Estadio Monumental, es conocido como ‘El Macabro’“, reveló el comunicador del programa Círculo Central.

Según Arcos “se habían hecho un par de denuncias por Ley Karin y se habían retirado porque la gente de Colo Colo, algunas gerencias, sabían quiénes habían interpuesto las denuncias. La ley dice que deben ser anónimas y cuidar a las personas que denuncian”.

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“Obviamente si empieza a correr el rumor de que “sabemos quiénes son”, la gente se amedrenta y termina cerrando las acusaciones. Es muy probable, y es lo que se comenta al interior de Blanco y Negro, que el señor Lobos dejará de ser gerente de finanzas probablemente el 30 de agosto. Es una mezcla de renuncia y despido”, cerró.