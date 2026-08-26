Luego de un primer tiempo muy bajo de los Cruzados, el Toro asomó con un gol y una asistencia para una remontada que puede ser clave en la lucha por el Chile 2. ¡Revisa cómo quedó la parte alta!

Universidad Católica tuvo un cambio radical entre los 45 minutos iniciales y la etapa final del partido frente a Coquimbo Unido. Los Cruzados contaron con el debut del zaguero central argentino Agustín García Basso y, en gran medida por Fernando Zampedri, lograron un triunfo fundamental por 2-1 como visitantes.

En la primera parte, el cuadro Pirata mostró mucha superioridad. Principalmente por el costado derecho del ataque, donde Cristián Zavala fue un jugador muy peligroso para Eugenio Mena. Prácticamente imparable, aunque muy fiel a su estilo no siempre resolvió bien.

De todas maneras, Zavala fue un agente ofensivo permanente del cuadro local, que logró ponerse en ventaja a cinco minutos del descanso. Un centro de Juan Cornejo encontró el pivoteo de Francisco Salinas. Literalmente, el cabezazo del lateral derecho fue una asistencia.

Johansen abrió la cuenta en el puerto Pirata. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Le dejó la pelota a boca de arco al centrodelantero argentino Nicolás Johansen, quien le ganó con facilidad el duelo aéreo a Branco Ampuero. Y venció la resistencia del portero Vicente Bernedo. El trasandino celebró con mucho fervor su séptimo tanto en la Liga de Primera 2026.

El festejo de Nicolás Johansen tras una nueva conquista liguera. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

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Cuándo no: Zampedri tenía la llave para salvar a Católica y liquidar a Coquimbo Unido

Universidad Católica parecía no tener la fórmula siquiera para empatar frente a Coquimbo Unido, pero un clamoroso error defensivo fue de gran ayuda. Benjamín Gazzolo quiso salir jugando hacia un costado y así evitar el asedio de Diego Corral, quien reemplazó a Justo Giani en los 60 minutos.

Pero Corral no sólo adivinó la intención del zaguero central surgido en las inferiores de Unión San Felipe. También le ganó la pelota. Anticipó la salida de Diego Sánchez y habilitó a Fernando Zampedri. Dentro del área el Toro es letal, qué duda cabe.

El transitorio 1-1 que Zampedri anotó en el Francisco Sánchez Rumoroso. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Y resolvió como el temible goleador que es. Con calma y un tiro con la potencia suficiente para dejar fuera de foco a los rivales que intentaron evitar su gol 160 con la Franja en el pecho. Zampedri le dio las respectivas felicitaciones a su joven compañero por el pase-gol.

El cariñoso abrazo de Zampedri para Corral. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Diez minutos después, cuando el cronómetro marcaba 79, el Toro goleador se vistió de asistidor. Esta vez, el beneficiado por otro pase-atrás fue Martín Gómez, quien pocos momentos antes había reemplazado a Clemente Montes. Al Pesadilla no le quedó más que empujar la pelota.

Aunque el zaguero Elvis Hernández estuvo a punto de bloquear su tiro, no pudo evitar que el balón se anidara en las mallas aurinegras. En los 90’+5, Bernedo se quedó con un remate raso que se veía amenazante. Pero que el golero atrapó con total seguridad. Fue así que los pupilos de Garnero se quedaron con tres puntos que pueden ser claves. “Teníamos que ganar y ganamos”, dijo el DT. Más claro, echarle agua.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad Católica se acercó a la Universidad de Chile en la lucha por el Chile 2, mientras que Coquimbo Unido quedó en el 9° puesto, aunque tiene un juego pendiente contra la Universidad de Concepción.