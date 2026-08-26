Luego que la Unidad de Control Financiero de la ANFP estableciera la acusación, y que Cruzados se defendiera en la primera sala, se conoció el veredicto.

Fue en la previa a la derrota que sufrieron a manos de Ñublense que Universidad Católica recibió la citación del Tribunal de Disciplina para responder a la denuncia que entabló la Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP y que pudo acarrearle una pérdida de puntos.

Esto, luego que este organismo desde Quilín acusara una acreditación tardía del IVA (Impuesto al Valor Agregado) correspondiente al mes de junio por parte de Cruzados, quien debió dar explicaciones en la Primera Sala del ente jurídico del fútbol chileno.

Tras la respectiva revisión de antecedentes, el Tribunal de Disciplina determinó castigar a Católica con sólo una amonestación, descartándose de plano la posibilidad de una pérdida de puntos que pudo perjudicar su desempeño en esta temporada.

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¿Por qué denunciaron a Católica?

Según determinó la Unidad de Control Financiero desde Quilín, el plazo que tenían en Cruzados para cumplir con sus obligaciones económicas vencía el sábado 20 de julio, pero la institución efectuó el trámite a primera hora del lunes 22.

Esta operación quedó en el registro del Servicio de Impuestos Internos (SII), por lo que este órgano dentro de la ANFP entabló la denuncia al Tribunal contra Católica, que derivó en la sentencia conocida con una suma de dinero por cancelar.

Una situación que difiere de la denuncia en contra de Colo Colo por el atraso en el pago de cotizaciones del mes anterior, donde la decisión judicial fue dejarlo “en acuerdo“, lo que pone punto final a la investigación descartándose cualquier riesgo de quita de puntos.

En síntesis