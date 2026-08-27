El DT cruzado dijo su verdad luego de ganarle a Coquimbo y ahora apunta derechamente al Chile 2 rumbo a Copa Libertadores.

Daniel Garnero habló post triunfo de U Católica ante Coquimbo y pese a valorar los tres puntos, dejó en claro que está lejos de la lucha por el título. El entrenador cruzado se bajó de esa pelea y elogió lo mostrado por Colo Colo en el torneo.

“Hoy el puntero sacó una ventaja muy grande, al principio injustificada, ganaba sobre la hora con mucha fortuna y después agarró un rendimiento, y tiene futbolistas y niveles individuales que realmente se está paseando en el torneo”, lanzó, sobre Colo Colo.

Por eso, el argentino apunta ahora al Chile 2 rumbo a Copa Libertadores, donde le puso tarea a sus dirigidos. Pese a los remezones en el equipo, Garnero busca refrescar el ambiente y volver a agarrar una racha de triunfos.

Garnero y el futuro de U Católica

Daniel Garnero habló de lo que se le viene a él al mando de U Católica en este segundo semestre. Ya peleando solo en el plano local, el DT apunta a volver a ser protagonistas.

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“Nosotros tenemos objetivos muy claros por delante, no creo que estemos en crisis. Obviamente que no estamos en el torneo como quisiéramos estar, pero no veo ninguna crisis deportiva bajo ningún punto de vista”, se defendió.

Siguiendo con su tesis, el DT de la U Católica se quejó de que “cuestionan y critican que estamos a muchos puntos del puntero, pero todos lo están. El segundo creo que está a 13 puntos”.

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“¿Deberíamos estar mejor? Sí, ¿bajamos el nivel? Bajamos un poco el nivel. Tenemos que apuntarle. Es difícil sostener niveles muy altos y vamos en búsqueda de eso”, cerró.