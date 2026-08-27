El técnico de la UC descartó una crisis deportiva y respondió a las críticas tras vencer a Coquimbo Unido.

Universidad Católica consiguió un importante respiro en la Liga de Primera. Los Cruzados remontaron para vencer por 2-1 a Coquimbo Unido y sumaron su segundo triunfo en los últimos tres partidos del campeonato.

El resultado permitió al equipo de Daniel Garnero escalar hasta el tercer puesto de la tabla con 33 puntos, quedando a tres unidades de los puestos de clasificación a Copa Libertadores.

El entrenador argentino aprovechó la conferencia de prensa para responder a las críticas que ha recibido el equipo y descartó tajantemente que la UC atraviese una crisis deportiva.

El técnico de Universidad Católica respondió a las críticas tras la victoria ante Coquimbo Unido.

Daniel Garnero responde a las críticas por el momento de la UC

“Escuché mucho en estos días la palabra crisis, pero no. Obviamente no estamos en el torneo como quisiéramos estar, pero no veo ninguna crisis deportiva, bajo ningún punto de vista”, señaló Garnero.

El entrenador también abordó la distancia que existe con el líder del campeonato y recordó que no es una situación exclusiva de Universidad Católica.

“Cuestionan y critican que estamos a muchos puntos del puntero, pero todos lo están. El segundo está a 13 puntos”, explicó.

Garnero también puso sobre la mesa el desgaste que ha significado disputar competencias internacionales, algo que, según su análisis, ha obligado a realizar rotaciones y dificultado la posibilidad de sumar todos los puntos esperados.

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Garnero apunta a la prensa y las redes sociales

Finalmente, el DT de Universidad Católica cuestionó la percepción que se ha generado sobre el presente deportivo del club y apuntó directamente a la prensa y las redes sociales.

“No creo que lo nuestro haya sido tan malo como muchos quisieron hacerlo ver, sobre todo la prensa y las redes sociales. Nosotros estamos bien, pero deberíamos estar mejor”, cerró.

La victoria ante Coquimbo Unido le permite a la UC recuperar terreno y mantenerse en la pelea por alcanzar los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

En resumen…