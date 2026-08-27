El caboverdiano disputó su primer partido oficial con la camiseta del Cacique ante Unión Española y superó una marca.

El esperado estreno de Vozinha en Colo Colo llegó acompañado de un registro histórico. El arquero sumó sus primeros minutos oficiales con la camiseta alba en el partido frente a Unión Española por Copa Chile 2026 y inscribió su nombre en los récords del club.

El experimentado guardameta fue elegido para defender el arco albo en el encuentro disputado este miércoles en el Estadio Nacional, compromiso correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos.

La aparición de Vozinha era esperada desde su llegada a Chile. El portero se incorporó al plantel de Fernando Ortiz y pasó varias semanas trabajando antes de tener su oportunidad como titular.

Vozinha jugó su primer partido en el arco del Cacique.

¿Qué récord rompió Vozinha en su debut con Colo Colo?

Con 40 años y 84 días, Vozinha se transformó en el futbolista de mayor edad en disputar un partido de Copa Chile con la camiseta de Colo Colo.

El caboverdiano superó de esta manera una marca que estaba en poder del paraguayo Justo Villar, otro recordado arquero extranjero que defendió el arco del Cacique.

Villar había disputado su último encuentro en esta competición con 39 años y 118 días, registro que ahora quedó atrás gracias al debut del nuevo guardameta albo.

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Vozinha tuvo un tranquilo comienzo frente a Unión Española y completó los primeros 45 minutos, mientras Colo Colo se fue al descanso ganando por 2-0 con goles de Maximiliano Romero y Marcos Bolados.

Vozinha todavía espera su debut en la Liga de Primera

Pese a estrenarse oficialmente con Colo Colo en Copa Chile, Vozinha todavía no suma minutos en la Liga de Primera 2026.

En el campeonato nacional, Gabriel Maureira, arquero formado en el club y de 19 años, ha sido el encargado de defender la portería del equipo de Fernando Ortiz.

En resumen…