Desde Azul Azul aseguraron que esperan una sanción para el delantero de Colo Colo y contestaron a Aníbal Mosa.

La polémica por el último Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue sumando capítulos. Esta vez fue Azul Azul la que salió a respaldar la denuncia presentada contra Javier Correa ante el Tribunal de Disciplina.

El delantero albo quedó en el centro de las críticas por los gestos realizados después del encuentro. Desde la concesionaria que administra a la U consideran que este tipo de acciones pueden generar consecuencias más graves en partidos de alta convocatoria.

Héctor Humeres, director de Azul Azul, explicó la postura adoptada por el club luego de la reunión de directorio realizada el jueves.

Javier Correa se podría perder hasta tres partidos en Colo Colo.

La U defiende su denuncia contra Javier Correa

Humeres fue categórico al explicar las razones que llevaron a Universidad de Chile a recurrir al Tribunal de Disciplina.

Según señaló, lo ocurrido con el atacante de Colo Colo “incita a la violencia, y nosotros lo que estamos intentando hacer es extirpar la violencia de los estadios”.

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Además, pidió al argentino evitar este tipo de comportamientos en el futuro. “Es una persona que ya tiene experiencia en la vida, así que debería meditar no hacer ese tipo de incidentes, sobre todo en partidos de alta convocatoria”, sostuvo.

El dirigente también reconoció que desde la U esperan una sanción para Correa por lo sucedido.

La respuesta de Universidad de Chile a Aníbal Mosa

Humeres también contestó a Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien recordó un episodio protagonizado anteriormente por Marcelo Díaz en el Estadio Monumental y apuntó a que Colo Colo no presentó una denuncia en aquella oportunidad.

“Debería haberla hecho, si él estimaba que tenía fundamentos para hacerlo”, respondió el dirigente azul.

Finalmente, Humeres reforzó su postura contra este tipo de acciones y señaló que los propios futbolistas tienen responsabilidad para evitar situaciones que puedan generar problemas en los estadios.

Respecto al caso de Díaz, cerró señalando que no le consta que el capitán azul haya realizado aquel gesto.

En resumen…