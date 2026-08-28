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Colo Colo vs. Audax Italiano: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera 2026

El Cacique va por otro triunfo para seguir liderando por amplío margen el campeonato nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo enfrentará a Audax por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.
© PhotosportColo Colo enfrentará a Audax por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

Colo Colo junto a su mainsponsor JugaBet, llega como sólido líder del torneo y pretende extender su invicto en la segunda rueda. Este fin de semana enfrentará a Audax Italiano por la fecha 21 de la Liga de Primera, que busca alejarse de la zona baja y acercarse a puestos de copas internacionales.

Los Albos vienen de golear 3-0 a Unión Española por Copa Chile, mientras Audax empató sin goles ante Unión La Calera. El último duelo entre ambos fue el 7 de marzo, con triunfo albo por 1-0.

En JugaBet el triunfo de Colo Colo está pagando 1.56. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 15.600. El empate tiene un factor de 4.58 y la victoria de Audax Italiano 6.40.

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Colo Colo vs. Audax Italiano: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Audax Italiano juegan este domingo 30 de agosto, desde las 17:30 hrs. en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026

El partido amistoso entre Albos e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
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En resumen…

  • Colo Colo enfrentará a Audax Italiano este domingo 30 de agosto a las 17:30, en el Estadio Monumental.
  • El partido es válido por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.
  • TNT Sports Premium y HBO Max transmitirán el partido desde el Estadio Monumental.
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