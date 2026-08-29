Colo Colo prepara un duelo clave ante Audax Italiano por la fecha 21 de la Liga de Primera.

Colo Colo vuelve rápidamente a concentrarse en la lucha por el título. Este domingo, el Cacique recibirá a Audax Italiano en el Estadio Monumental con la misión de sumar otros tres puntos y acercarse todavía más a la estrella 35.

Los albos llegan fortalecidos después de derrotar a Universidad de Chile en el Superclásico. Ese resultado dejó al equipo de Fernando Ortiz como líder exclusivo con 49 puntos, sacándole 13 unidades de ventaja a la U, su principal perseguidor.

Con ese panorama, el entrenador parece tener clara la fórmula para enfrentar a los Itálicos: equipo que gana, repite.

Colo Colo enfrentará a Audax por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026.

La probable formación de Colo Colo vs Audax Italiano

Este sábado, Colo Colo realizó su último entrenamiento y Ortiz comenzó a definir a sus elegidos. Según informó Cacique Pasión, el técnico argentino no realizaría modificaciones respecto del once que derrotó a Universidad de Chile.

La probable formación sería con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; dejando a Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en ataque.

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Las bajas que tendrá Colo Colo

Ortiz también deberá afrontar el compromiso con algunas ausencias. Maximiliano Romero sufrió una lesión en la rodilla durante el partido ante Unión Española por Copa Chile y, pese a que no sería de gravedad, quedará fuera frente a Audax.

A él se suman Fernando de Paul, quien recién comienza a reincorporarse a los trabajos tras su lesión, y Claudio Aquino, ausente en los últimos encuentros debido a una sobrecarga en la rodilla izquierda.

Colo Colo vs Audax Italiano se jugará este domingo 30 de agosto desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 21 de la Liga de Primera.

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En resumen…